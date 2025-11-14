हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

Raghopur Election Result 2025 Live: राघोपुर विधानसभा से फिर मिलेगा CM? क्या तेजस्वी यादव लगाएंगे हैट्रिक, बीजेपी को जीत की तलाश

Raghopur Election Result 2025 Live: राघोपुर विधानसभा से फिर मिलेगा CM? क्या तेजस्वी यादव लगाएंगे हैट्रिक, बीजेपी को जीत की तलाश

Raghopur Assembly Election Result 2025 Live: तेजस्वी यादव बिहार की राघोपुर सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. यहां पर बीजेपी के सतीश यादव से उनका सीधा मुकाबला है. इसका नतीजा शुक्रवार शाम तक आ जाएगा.

14 Nov 2025 07:17 AM (IST)

LIVE

Key Events
Raghopur Assembly Election Result 2025 Live Updates NDA Satish Kumar Yadav Mahagathbandhan Tejashwi Yadav Jan Suraaj Raghopur Election Result 2025 Live: राघोपुर विधानसभा से फिर मिलेगा CM? क्या तेजस्वी यादव लगाएंगे हैट्रिक, बीजेपी को जीत की तलाश
राघोपुर चुनाव रिजल्ट
राघोपुर चुनाव रिजल्ट

Background

बिहार चुनाव में सबसे चर्चित सीट राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं. इस वजह से यहां के परिणामों का भी सबको बेसब्री से इंतजार है. जनता की निगाहें इस सीट पर सबसे ज्यादा है. एग्जिट पोल्स में ज्यादातर तेजस्वी यादव की जीत का अनुमान लगा रहे हैं. एनडीए की ओर से सतीश यादव चुनाव मैदान में है.

तेजस्वी जीत को लेकर जनता में बैचेनी दिख रही है. इस सीट के परिणाम भी शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज आ रहे हैं. इस सीट के की तस्वीर शाम तक पूरी तरह साफ हो जाएगी. सवाल यह है कि आखिर राघोपुर की जनता ने तेजस्वी यादव को अपना विधायक या फिर एनडीए के सतीश यादव को चुना है?

पिछले चुनाव में राघोपुर का क्या रहा था परिणाम?

इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव के सामने एनडीए के सतीश यादव हैं. साल 2020 के चुनावों में तेजस्वी यादव ने सतीश यादव को 38, 174 वोटों के अंतर से हराया था. एक बार सतीश चुनाव मैदान में है. ऐसे में देखना होगा क्या वह तेजस्वी यादव को पटखनी दे पाएंगे. 

राघोपुर विधानसभा क्षेत्र अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. तेजस्वी यादव आरजेडी के इस समय के सबसे बड़े नेता हैं, वैसे तो पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन पार्टी चलानी हो या पार्टी को कहीं भी प्रचार करने हो उसके स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव होते हैं.

तेजस्वी यादव ने जनता से किए कई वादे

तेजस्वी यादव ने इस बार चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए हैं. उन्होंने बोला है कि वह हर घर में सरकारी नौकरी देंगे. तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी काफी लंबे समय तक बिहार की सत्ता में रही हैं. उसके शासनकाल पर बार-बार आरोप लगता है कि वह शासनकाल जंगल राज था. अगर तेजस्वी सत्ता में आते हैं तो उन्हें यह दाग मिटाना होगा. 

बता दें कि तेजस्वी यादव इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. तेजस्वी यादव ने 2015 में सबसे पहली बार जब अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी तो वह राघोपुर से ही लड़े थे. अभी तक वह 2015, 2020 में राघोपुर से विधायक रह चुके हैं और यह इनका तीसरा चुनाव होगा. 

हर चुनाव में खास रही है राघोपुर सीट

राघोपुर सीट अपने आप में ही खास है. यहां से अभी तक दो मुख्यमंत्री मिले हैं. लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और यहीं से उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं. सवाल उठता है कि क्या राघोपुर से एक बार फिर एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला हैं, वह भी लालू परिवार से. 

राघोपुर अभी तक लालू परिवार के लिए इसलिए भी खास रहा है क्योंकि राघोपुर में यादव समुदाय का वोट 31 फीसदी है. तेजस्वी  के आगे इस बार भी बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार सतीश कुमार पर एक बार फिर दाव खेला है. 

देखना यह होगा कि यह चुनाव क्या एक बार फिर से तेजस्वी यादव जीतेंगे और क्या चुनाव जीतने के साथ-साथ वह राज्य के मुख्यमंत्री भी बनेंगे. बता दें कि राघोपुर का इतिहास रहा है कि वह राज्य को मुख्यमंत्री देता हैं. फिलहाल कौन जीतेगा इसको लेकर स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी.

07:17 AM (IST)  •  14 Nov 2025

राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला आज

बिहार की राघोपुर सीट से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी चुनाव जीत चुके हैं. राजद का दावा है कि इस सीट से एक बार फिर बिहार को तेजस्वी यादव के रूप में सीएम मिलेगा.

Tejashwi Yadav Raghopur News Bihar Election Result Live RJD Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
New Update
