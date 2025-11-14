बिहार चुनाव में NDA और महागठबंधन की PK ने बढ़ाई टेंशन, इन सीटों पर रुझानों में जन सुराज आगे

बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर वोट काउंटिंग जारी है और रुझानों में महागठबंधन पीछे और एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं. हालांकि इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी शुरुआती रुझानों में तीन सीटों पर आगे चल रही है. बिहार की करगहर, चनपटिया और कुम्हरार सीट पर जनसुराज पार्टी आगे चल रही है.

बिहार की करगहर सीट को जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश पांडेय ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है और इस सीट पर रुझानों में वह बढ़त बनाए हुए हैं. हालांकि इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के अलावा बीएसपी की तरफ से उदय प्रताप सिंह भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

वहीं चनपटिया विधानसभा सीट पर जन सुराज के मनीष कश्यप रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं. हालांकि इस सीट पर एनडीए से बीजेपी ने यहां से अपने सिटिंग विधायक उमाकांत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक रंजन भी इस सीट पर हैं.

वहीं बिहार की कुम्हरार विधानसभा सीट पर जन सुराज पार्टी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है. इस सीट पर शुरुआते रुझानों में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी केसी सिंहा आगे चल रहे हैं.

बिहार में 243 विधानसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार सुबह मतगणना शुरू हुई है. अधिकारियों ने बताया कि दो चरणों में हुए चुनाव के लिए मतों की गिनती सुबह आठ बजे 46 केंद्रों पर शुरू हुई. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई और ईवीएम की गिनती सुबह साढ़े आठ बजे शुरू हुई.

बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुआ था, जिसमें पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई और दूसरे फेज में रिकॉर्ड 68.5% मतदान हुआ था. बिहार के 7.45 करोड़ मतदाता 2616 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने वाले हैं जो आज शाम तक साफ हो जाएगा.

Bihar Election Result 2025: NDA vs MGB की लड़ाई में बिहार के शुरुआती रुझानों में कौन सी पार्टी कितनी सीट पर आगे! सबसे बुरा हाल इनका