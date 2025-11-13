बिहार के 38 जिलों में सबसे अधिक पटना में 14 विधानसभा सीटें हैं. 14 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद कल (शुक्रवार) मतगणना होनी है. इसको लेकर जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने पूरी तैयारी कर ली है. लगातार समीक्षा कर रहे हैं. पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को भी इस पर समीक्षा की गई.

पटना की सभी 14 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना कर्मियों का आज (गुरुवार) द्वितीय रैंडमाइजेशन हुआ. रिजर्व सहित आज कुल 920 मतगणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन हुआ, जिसमें 286 मतगणना पर्यवेक्षक, 348 मतगणना सहायक और 286 मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं. इसमें सुरक्षित कर्मियों की संख्या 140 है.

ईवीएम की गणना के लिए रिजर्व सहित 672 मतगणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन किया गया जिसमें 224 मतगणना पर्यवेक्षक, 224 मतगणना सहायक और 224 मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर हैं. पोस्टल बैलेट की गणना के लिए रिजर्व सहित 248 मतगणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन किया गया, जिसमें 62 मतगणना पर्यवेक्षक, 124 मतगणना सहायक और 62 मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं.

सबसे लास्ट में आएगा दीघा सीट का परिणाम

दूसरी ओर परिणाम की बात की जाए तो पटना जिले की मोकामा सीट का रिजल्ट पहले आएगा. सबसे आखिर में दीघा सीट का रिजल्ट आएगा. पटना के एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र को तैयार किया गया है. आठ बजे से गिनती होगी. विधानसभावार 14 काउंटिंग टेबल का निर्धारण किया गया है. पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए में विधानसभावार निर्धारित संख्या में अलग से काउंटिंग टेबल की व्यवस्था की गई है.

जानकारी दी गई कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए कुल 48 टेबल लगाए गए हैं. इस प्रकार कुल 244 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें 48 पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए और 196 ईवीएम से काउंटिंग के लिए टेबल शामिल हैं. हर एक विधानसभा के लिए 14 काउंटिंग टेबल के अतिरिक्त एक एआरओ टेबल बनाया गया है.

पटना के जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन संपूर्ण निर्वाचन कार्य को उत्सवी माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतगणना भी स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें- Bihar Election Result Date: बिहार में कितने बजे से होगी वोटों की गिनती? वीडियोग्राफी के साथ खुलेगा स्ट्रॉन्ग रूम