बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब लोगों को नतीजों का इंतजार है. सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी. अब बहुत जल्द ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा. बिहार में कल (शुक्रवार) वोटों की गिनती होगी और शाम तक नतीजा भी क्लियर हो जाएगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं.

रिजल्ट को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है. मतगणना के दिन स्ट्रॉन्ग रूम को अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं केंद्रीय प्रेक्षकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए खोला जाएगा. इसके बाद मतगणना का कार्य शुरू होगा. राज्य में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. 243 सीटों के लिए मतगणना प्रेक्षक तैनात किए गए हैं.

कितने बजे से होगी मतगणना (Bihar Election Result Counting Time)

वोटों की गिनती के समय की बात की जाए तो आठ बजे से मतगणना शुरू होगी. सबसे पहले सर्विस वोटों (पोस्टल बैलेट) की गिनती होगी. इसके बाद 8.30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी. जैसे ही गिनती शुरू होगी उसके करीब दो घंटे के भीतर रुझान भी आने लगेंगे. हालांकि धीरे-धीरे तस्वीर साफ होगी.

क्या है मतों की गिनती की तैयारी?

ईवीएम की वोटिंग की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है. 14 टेबल पर ईवीएम की गिनती होगी. एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करेंगे. हर टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक की तैनाती की जाएगी. मतगणना का आधिकारिक परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट बिहार के निर्वाचन आयोग की साइट पर देखा जा सकेगा.

दूसरी ओर सभी मतदान केंद्रों के समीप स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा सख्त रखी गई है. सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को 122 सीटों के लिए मतदान हुआ. इससे पहले छह नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले गए थे. अब कल यानी 14 नवंबर को मतगणना होनी है.

