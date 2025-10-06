हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: तेजस्वी यादव कैसे सुलझाएंगे सीट बंटवारे का विवाद? RJD में एक सीट पर कई दावेदार, चयन में देरी से बढ़ी उलझन

Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव कैसे सुलझाएंगे सीट बंटवारे का विवाद? RJD में एक सीट पर कई दावेदार, चयन में देरी से बढ़ी उलझन

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की कई सीटों पर एक से अधिक दावेदार सक्रिय हैं. साथ ही उम्मीदवार चयन में देरी, कार्यकर्ता असंतोष और सीटों पर खींचतान से पार्टी नेतृत्व उलझन में है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Oct 2025 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में केवल कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन राजद (राष्ट्रीय जनता दल) के कई सीटों पर एक से अधिक दावेदार होने की वजह से उम्मीदवारों के चयन में देरी हो रही है. पार्टी नेतृत्व के सामने चुनौती यह है कि एक ओर मजबूत उम्मीदवार चुनें, तो दूसरी ओर असंतुष्ट नेताओं के बागी होने के खतरे को भी टालना है.

तिरहुत क्षेत्र में राजद को सबसे अधिक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. कांटी, शिवहर, हसनपुर और सुगौली सीटों पर जबरदस्त खींचतान है. हसनपुर से पूर्व विधायक तेजप्रताप यादव ने राजद छोड़कर अपनी पार्टी बना ली है, जिससे यहां नए दावेदार सक्रिय हो गए हैं. शिवहर में चेतन आनंद अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जबकि पूर्व सांसद रघुनाथ झा के पोते और ऋतु जायसवाल के बीच टिकट को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है. सुगौली से वर्तमान विधायक शशिभूषण सिंह और कांटी से इजरायल मंसूरी को पार्टी कार्यकर्ताओं में विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

विवादों में भोजपुर जिले की ये चार सीटें

भभुआ और मोहनिया से राजद के पुराने टिकटधारक भरत बिंद और संगीता कुमारी अब एनडीए में जा चुके हैं, जबकि भाजपा से बृजकिशोर बिंद राजद में शामिल हुए हैं. भोजपुर जिले की चार सीटें- जगदीशपुर, संदेश, शाहपुर और बड़हरा भी विवादों में हैं. यहां आधा दर्जन से अधिक नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं. कार्यकर्ता बार-बार एक ही परिवार को टिकट मिलने से नाराजगी जता रहे हैं.

मगध क्षेत्र में विरोध और असंतोष

औरंगाबाद जिले की रफीगंज और नवीनगर सीटों पर भी भारी असंतोष है. रफीगंज से राजद जिलाध्यक्ष समेत 4-5 नेता टिकट के लिए दावेदार हैं. नवीनगर से तीन, ओबरा से चार और गोह से दो नेता टिकट के दावेदार हैं. गोविंदपुर से कौशल यादव, वारिसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनिता कुमारी और नवादा से श्रवण कुशवाहा के नाम सामने आए हैं. हालांकि पार्टी नेतृत्व ने अभी तक इन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.

कोसी और सीमांचल क्षेत्र में राजद के भीतर दावेदारी का माहौल गर्म

कोसी और सीमांचल क्षेत्र में भी राजद के भीतर दावेदारी का माहौल गर्म है. अलौली से रालोजपा संस्थापक पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान दावेदारी कर रहे हैं. सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव के पार्टी छोड़ने के बाद प्रेम सागर चौधरी और इंद्रदेव यादव सक्रिय हुए हैं. पूर्णिया की बायसी सीट से हाजी अब्दुस सुबहान ने मजबूत दावेदारी पेश की है.

सारण क्षेत्र और अन्य जिलों की स्थिति

सारण में महाराजगंज सीट पर कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे हैं, लेकिन राजद के एमएलसी विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल और अशोक राय टिकट के लिए मैदान में हैं. सीवान सदर में विधायक अवध बिहारी चौधरी के बावजूद जीवन यादव दावेदारी कर रहे हैं. मांझी सीट भले सीपीएम के पास है, फिर भी राजद के सुधांशु रंजन प्रचार में जुटे हैं.

छपरा, तरैया और गोरेयाकोठी जैसे जिलों में भी कई दावेदार सक्रिय हैं. यहां उम्मीदवार चयन में देरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में असमंजस बढ़ा दिया है. छपरा में सुनील राय, अमित गुप्ता और बीरेन्द्र साह, तरैया में मुद्रिका राय, शैलेन्द्र प्रताप और सीमा देवी, गोरेयाकोठी से रेणु यादव, नूतन वर्मा और रविंद्र राय टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं.

राजद नेतृत्व अब भी सभी दावेदारों की राय, कार्यकर्ता समर्थन और सीटों की रणनीति का मूल्यांकन कर रहा है. उम्मीदवारों के चयन में देरी पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि चुनाव की घोषणा अब बहुत करीब है और समय की कमी ने फैसले को और कठिन बना दिया है.

Published at : 06 Oct 2025 12:42 PM (IST)
Tags :
RJD BJP RJD BIHAR NEWS BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
बॉलीवुड
जवानी में कैसी दिखती थीं अरबाज खान की एक्स वाइफ? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
जवानी में कैसी दिखती थीं अरबाज खान की एक्स वाइफ? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
शिक्षा
GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Cheapest Phones In Delhi: दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget