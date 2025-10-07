'डिप्टी CM पद को लेकर आपसी सहमति', VIP चीफ मुकेश सहनी ने सीट शेयरिंग से पहले किया बड़ा दावा

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बननी तय है. उन्होंने तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम पद को लेकर भी जिक्र किया. सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और वे उप मुख्यमंत्री बनेंगे. इसे लेकर आपसी सहमति बन गई है. उन्होंने साफ किया कि रविवार (05 अक्टूबर) को हुई महागठबंधन की बैठक में सीटों को लेकर सभी सहयोगी दलों में लगभग सहमति बन चुकी है.

महागठबंधन में शामिल वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा, ''सीटों की संख्या को लेकर वो आश्वस्त हैं और नई सरकार में वो डिप्टी सीएम बनेंगे. इसको लेकर आपसी सहमति है.

NDA में जाने के कयासों पर क्या बोले मुकेश सहनी?

एनडीए में जाने के कयासों को लेकर भी पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह महागठबंधन का हिस्सा हैं और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी प्रदेश में लगातार काम कर रही है.

महागठबंधन में कोई तकरार नहीं- मुकेश सहनी

उन्होंने आगे कहा, ''यह चुनाव सिर्फ वोट और सरकार बनाने का नहीं बल्कि यह चुनाव बिहार के बदलाव का और प्रदेश के बेहतर भविष्य का चुनाव है.'' महागठबंधन में किसी तरह के तकरार से इनकार करते हुए कहा कि ये अलायंस एकजुट और मजबूत है. हम सभी सहयोगी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेकेंगे.''

बिहार की जनता परिवर्तन के लिए तैयार- मुकेश सहनी

बिहार के पूर्व मंत्री सहनी ने ये भी कहा, ''महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार सहित अन्य क्षेत्र में काम किया है. महिला और युवाओं के लिए महागठबंधन सरकार ने रोजगार के साथ ही कई योजनाएं लागू की है. ऐसे में नया बिहार बनाने के लिए यहां के लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं. भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता से परेशान जनता परिवर्तन के लिए कृत संकल्प है.''