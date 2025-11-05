'वो शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलते हैं', कैमूर में BJP सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव को घेरा

कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड में बुधवार (05 नवंबर) को एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि वो ‘शहाबुद्दीन जिंदाबाद’ बोलते हैं, जबकि शहाबुद्दीन अपराधी था, जिसने दिनदहाड़े तेजाब डालकर लोगों को जलाया था. उस वक्त लालू यादव की सरकार थी, तब किसी ने सवाल नहीं किया. उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब कोई जिंदाबाद करेगा तो हमें अब्दुल कलाम का जिंदाबाद करना चाहिए. BJP सांसद ने दावा किया कि यह चुनाव बिहार के भविष्य और विकास की दिशा तय करेगा.

कैमूर के रामपुर प्रखंड के खेल मैदान में बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी भभुआ विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी भरत बिंद के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे , जहां उन्होंने मां मुंडेश्वरी का जयकारा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की. मैदान में सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे. जो अपने नेता को सुनने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे.

'सिर्फ भभुआ नहीं बल्कि पूरे बिहार के भविष्य का चुनाव'

मनोज तिवारी ने अपने भोजपुरी अंदाज़ में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ''जैसे ही पता चला कि आज (05 नवंबर) को अपने ही जिले में रहना है तो बहुत खुशी हुई. यह चुनाव सिर्फ भभुआ का नहीं बल्कि पूरे बिहार के भविष्य का चुनाव है. 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा हमसे अलग थे, लेकिन इस बार वे हमारे साथ हैं. इस चुनाव में कोई दुश्मनी नहीं होती, सिर्फ विचारधारा बदलती है.”

कास्ट से अधिक राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए-मनोज तिवारी

उन्होंने निषाद समाज की बात करते हुए कहा, ''पहले मछली पालन करने वालों को 4500 रुपये मिलते थे, अब 9000 रुपये मिलते हैं. हमको कास्ट से अधिक राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए.'' मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग बांग्लादेश के लोगों को भी बिहार का वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल में ‘जय श्रीराम’ बोलना भी अपराध जैसा बना दिया गया है.

हमारा गाना पीएम मोदी भी गा रहे हैं- मनोज तिवारी

जनसभा के दौरान अंत में उन्होंने मंच से अपना मशहूर गाना गाते हुए कहा, “जिय हो बिहार के लाला, 11 नवंबर के कमल के बटन दबाव हो भैया.” उन्होंने ये भी कहा, “अब हमारा गाना पीएम मोदी जी भी गा रहे हैं और गमछा लहरा रहे हैं. हम बिहारी माटी के सोना कर दे वही कलाकार हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी.”