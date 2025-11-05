बिहार चुनाव 2025: 'NDA में सब कुछ ठीक नहीं', अखिलेश यादव ने क्यों किया ये दावा? खुद बताया

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नवादा के आईटीआई मैदान में बुधवार (05 नवंबर, 2025) को महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. एक तरफ उन्होंने एनडीए पर हमला बोला तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की जनता से अपील की.

सभा के दौरान अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा. दावा किया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है. अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि नवादा में एनडीए की सभा में भी नीतीश नजर नहीं आए और पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से भी नीतीश गायब रहे. उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है.

'किस मुंह से बिहार में वोट मांगने आ रहे?'

योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एक योगी होकर पूरी तरह झूठ बोलते हैं. उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद नहीं दे पा रहे, नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे, फिर किस मुंह से बिहार में वोट मांगने आ रहे हैं? दावा किया कि यूप की जनता ने अवध क्षेत्र में योगी को हराया है, अब बिहार की मगध की धरती पर भी उन्हें हराया जाएगा.

जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह पर भी अखिलेश ने हमला बोला. कहा कि बिहार में लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह ने वोट न डालने की धमकी दी. यूपी में भी ऐसा कहा गया था. यह लोकतंत्र पर हमला है. अखिलेश यादव ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वोट डालना बहुत जरूरी है. किसी का वोट कटने न पाए, इस पर ध्यान दें.

इस मौके पर अखिलेश यादव ने नवादा विधानसभा से आरजेडी के कौशल यादव, गोविंदपुर विधानसभा से आरजेडी की प्रत्याशी पूर्णिमा यादव, वारिसलीगंज से अनिता कुमारी, रजौली विधानसभा से पिंकी भारती और हिसुआ से कांग्रेस की उम्मीदवार नीतू सिंह के समर्थन में वोट देने के लिए जनता से अपील की.