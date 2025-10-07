महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इंडिया गठबंधन या एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है.

चाहे एनडीए के नेता हों या फिर इंडिया गठबंधन के, सीट शेयरिंग को लेकर सभी दावा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है. सब कुछ हो चुका है. नेता भले दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर पर इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अभी तक सीटों का ऐलान नहीं होना कहीं न कहीं ये बताता है कि पेंच फंसा है. दूसरी ओर आज या कल में महागठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है. दो दिन पहले ही महागठबंधन में शामिल एक दल के विधायक ने कहा था कि एक-दो दिनों में इसका ऐलान हो जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि आज (मंगलवार) नहीं तो कल (बुधवार) महागठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी.

बिहार चुनाव में इन सीटों पर रहेगी सबकी नजरें

दूसरी ओर बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर नजरें रहने वाली हैं. कुछ प्रमुख सीट और उनके मौजूदा विधायकों की लिस्ट देखें-

वाल्मीकिनगर: जेडीयू- धीरेंद्र प्रताप सिंह

करगहर: कांग्रेस- संतोष कुमार मिश्रा

काराकाट: भाकपा- (माले)- अरुण सिंह

बेतिया: भारतीय जनता पार्टी- रेणु देवी

मोतिहारी: भारतीय जनता पार्टी- प्रमोद कुमार

इमामगंज: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)- दीपा मांझी

सीतामढ़ी: भाजपा- मिथिलेश कुमार

मधुबनी: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी)- समीर कुमार महासेठ

झंझारपुर: भारतीय जनता पार्टी- नितीश मिश्रा

अररिया: कांग्रेस- अबिदुर रहमान

किशनगंज: कांग्रेस- इजहारुल हुसैन

पूर्णिया: भारतीय जनता पार्टी- विजय कुमार खेमका

