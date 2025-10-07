Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
Bihar Assembly Election 2025 Live: चाहे एनडीए के नेता हों या फिर इंडिया गठबंधन के, सीट शेयरिंग को लेकर सभी दावा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है. देखें बिहार चुनाव 2025 से संबंधित ताजा अपडेट्स.
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी. सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इंडिया गठबंधन या एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है.
चाहे एनडीए के नेता हों या फिर इंडिया गठबंधन के, सीट शेयरिंग को लेकर सभी दावा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है. सब कुछ हो चुका है. नेता भले दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर पर इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है.
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अभी तक सीटों का ऐलान नहीं होना कहीं न कहीं ये बताता है कि पेंच फंसा है. दूसरी ओर आज या कल में महागठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है. दो दिन पहले ही महागठबंधन में शामिल एक दल के विधायक ने कहा था कि एक-दो दिनों में इसका ऐलान हो जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि आज (मंगलवार) नहीं तो कल (बुधवार) महागठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी.
बिहार चुनाव में इन सीटों पर रहेगी सबकी नजरें
दूसरी ओर बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर नजरें रहने वाली हैं. कुछ प्रमुख सीट और उनके मौजूदा विधायकों की लिस्ट देखें-
- वाल्मीकिनगर: जेडीयू- धीरेंद्र प्रताप सिंह
- करगहर: कांग्रेस- संतोष कुमार मिश्रा
- काराकाट: भाकपा- (माले)- अरुण सिंह
- बेतिया: भारतीय जनता पार्टी- रेणु देवी
- मोतिहारी: भारतीय जनता पार्टी- प्रमोद कुमार
- इमामगंज: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)- दीपा मांझी
- सीतामढ़ी: भाजपा- मिथिलेश कुमार
- मधुबनी: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी)- समीर कुमार महासेठ
- झंझारपुर: भारतीय जनता पार्टी- नितीश मिश्रा
- अररिया: कांग्रेस- अबिदुर रहमान
- किशनगंज: कांग्रेस- इजहारुल हुसैन
- पूर्णिया: भारतीय जनता पार्टी- विजय कुमार खेमका
Bihar Election 2025 Live: गिरिराज सिंह से अक्षरा सिंह ने लिया आशीर्वाद
बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भोजपुरी की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने मुलाकात की है. उन्होंने एक्स पर तस्वीर शेयर कर लिखा है, "आज बिहार के केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात और आशीर्वाद प्राप्त हुआ." इस तस्वीर के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं अक्षरा सिंह चुनाव तो नहीं लड़ेंगी?
आज बिहार के केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाक़ात 🙏🏼 और आशीर्वाद प्राप्त हुआ pic.twitter.com/fIvzl5ZfP0— AKSHARA SINGH (@AKSHARASINGH1) October 6, 2025
Bihar Election 2025 Live: पप्पू यादव बोले- बीजेपी-आरएसएस को दलितों से नफरत
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार (07 अक्टूबर, 2025) को एक्स पर पोस्ट कर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने लिखा, "बीजेपी आरएसएस को दलितों से नफरत है. देश का मुख्य न्यायाधीश दलित है यह उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है. जब एक दलित CJI पर यह जूता चला सकते हैं तो आम दलितों का अपमान करने और उनका हक लूटने के लिए BJP RSS क्या नहीं करती होगी? इस बार दलितों के अपमान का बिहार से मिलेगा करारा जवाब."
बीजेपी आरएसएस को दलितों से नफ़रत है— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) October 7, 2025
देश का मुख्य न्यायाधीश दलित है यह उन्हें
बर्दाश्त नहीं हो रहा है
जब एक दलित CJI पर यह जूता चला सकते हैं
तो आम दलितों का अपमान करने और उनका हक
लूटने के लिए BJP RSS क्या नहीं करती होगी?
इस बार दलितों के अपमान का बिहार से
मिलेगा करारा जबाव
