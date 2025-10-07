बीजेपी नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से हाल ही में हुई मैथिली ठाकुर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. चर्चाओं की बीच खुद इस पर मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. यह भी बताया है कि जब वे नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मिलीं तो क्या कुछ बातें हुईं.

लोक गायिका मैथिली ठाकुर जबलपुर (मध्य प्रदेश) में एक कार्यक्रम में पहुंचीं थीं. यहीं पत्रकारों ने उनसे चुनाव लड़ने को लेकर सवाल कर दिया. मैथिली ठाकुर ने कहा, "मैं भी टीवी पर देख रही हूं. मैं हाल ही में बिहार गई थी. मैं नित्यानंद राय जी से मिली. विनोद तावड़े जी से भी मिलने का अवसर मिला. मुलाकात हुई और बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में काफी बातें हुईं."

किस सीट से चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर?

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "देखते हैं अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. आगे क्या होता है देखते हैं." इस सवाल पर कि वे किस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी? इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "मैं अपने गांव के ही क्षेत्र में जाना चाहती हूं. वहां से एक अलग जुड़ाव है. वहां से शुरुआत होती है तो सीखने को मिलेगा. लोगों से मिलना-जुलना, लोगों की बातें सुनना, मुझे ज्यादा समझ में आएगा."

#WATCH | Jabalpur, MP | On reports of her contesting in the upcoming Bihar elections, Folk music and devotional singer Maithili Thakur said, "I too have been seeing these things on TV. I recently visited Bihar and had the opportunity to meet Nityanand Rai, as well as Vinod Tawde.… pic.twitter.com/ZOAdQ0EWNd — ANI (@ANI) October 7, 2025

'मुझे पता नहीं… सब भगवान भरोसे है'

उनसे पूछा गया कि कौन सी सरकार आनी चाहिए. इस पर कहा, "ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूं. मैं चाहती हूं देश के विकास के लिए जो भी चीज संभव हो… मैं कहीं भी योगदान दे पाऊं तो मैं तैयार हूं." एक आखिरी सवाल पर कि क्या आपको हम लोग एमएलए के रूप में देखेंगे? इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "मुझे पता नहीं सब भगवान भरोसे है. मुझे अभी किसी चीज की खबर नहीं है. पुष्टि नहीं है."

यह भी पढ़ें- 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर? BJP नेताओं से मिलीं, कहा- 'जो लोग बिहार…'

