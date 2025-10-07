हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचुनाव लड़ने के सवाल पर मैथिली ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया, नित्यानंद राय और तावड़े से क्या बात हुई?

चुनाव लड़ने के सवाल पर मैथिली ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया, नित्यानंद राय और तावड़े से क्या बात हुई?

Maithili Thakur News: चुनाव लड़ने को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा कि अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. आगे क्या होता है देखते हैं. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 07 Oct 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से हाल ही में हुई मैथिली ठाकुर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि वे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. चर्चाओं की बीच खुद इस पर मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. यह भी बताया है कि जब वे नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मिलीं तो क्या कुछ बातें हुईं.

लोक गायिका मैथिली ठाकुर जबलपुर (मध्य प्रदेश) में एक कार्यक्रम में पहुंचीं थीं. यहीं पत्रकारों ने उनसे चुनाव लड़ने को लेकर सवाल कर दिया. मैथिली ठाकुर ने कहा, "मैं भी टीवी पर देख रही हूं. मैं हाल ही में बिहार गई थी. मैं नित्यानंद राय जी से मिली. विनोद तावड़े जी से भी मिलने का अवसर मिला. मुलाकात हुई और बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में काफी बातें हुईं." 

किस सीट से चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर?

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "देखते हैं अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. आगे क्या होता है देखते हैं." इस सवाल पर कि वे किस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी? इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "मैं अपने गांव के ही क्षेत्र में जाना चाहती हूं. वहां से एक अलग जुड़ाव है. वहां से शुरुआत होती है तो सीखने को मिलेगा. लोगों से मिलना-जुलना, लोगों की बातें सुनना, मुझे ज्यादा समझ में आएगा."

'मुझे पता नहीं… सब भगवान भरोसे है'

उनसे पूछा गया कि कौन सी सरकार आनी चाहिए. इस पर कहा, "ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूं. मैं चाहती हूं देश के विकास के लिए जो भी चीज संभव हो… मैं कहीं भी योगदान दे पाऊं तो मैं तैयार हूं." एक आखिरी सवाल पर कि क्या आपको हम लोग एमएलए के रूप में देखेंगे? इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "मुझे पता नहीं सब भगवान भरोसे है. मुझे अभी किसी चीज की खबर नहीं है. पुष्टि नहीं है."

यह भी पढ़ें- 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर? BJP नेताओं से मिलीं, कहा- 'जो लोग बिहार…'

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 07 Oct 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Nityanand Rai Maithili Thakur Vinod Tawde Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
Greater Noida Factory Fire: ग्रेटर Noida में भीषण आग, लाखों का सामान राख
Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
बिहार
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि...'
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
टेलीविजन
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
तारक मेहता की अंजलि भाभी की 10 फोटोज में देखें खूबसूरती, बबीता जी को भूल जाएंगे
ट्रेंडिंग
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
स्कूल से बंक मार इश्क लड़ा रहे थे नवाब साहब! गली वालों ने ऐसा बनाया भूत कि भागते फिरे- वीडियो वायरल
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
इस करवा चौथ बिना ज्यादा खर्च किए वाइफ को दें स्पेशल गिफ्ट्स, ये हैं परफेक्ट सरप्राइज आइडियाज
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget