पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने जेडीयू नेता संजय झा पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने विभीषण वाला काम किया है. उनका तो प्लान ही था कि जेडीयू को फिनिश कर दो. एक ही प्लान था कि निशांत कुमार की एंट्री नहीं होने दो. वो तो नीतीश कुमार पॉलिटिकल आदमी हैं, कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं. मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार झुकने वाले हैं.

संजय झा पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जब सब ठीक है तो ट्वीट करने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार के प्रति कांग्रेस के मन में हमेशा इज्जत रही है, कांग्रेस कभी आलोचक नहीं रही है. कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है. व्यक्तिगत तौर पर आलोचना कभी नहीं हुई है.

बिहार के हित में निर्णय लेगी कांग्रेस- पप्पू यादव

दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि सीटों की संख्या का फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन कांग्रेस बिहार के हित में निर्णय लेगी. आईएएनएस से बातचीत में पप्पू यादव ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर कहा कि कांग्रेस की तैयारियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान को महत्व देती है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जानती है. कांग्रेस देश भर में सबसे बड़ी ताकत है. हम अपने गठबंधन को कमजोर नहीं होने देंगे.

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर निर्णय बिहार और देश के हित, साथ ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से लिखी गई कविता पर पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी-कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है. मनोज झा अलग-थलग पड़े हुए हैं. उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है. वह मेरे भाई हैं. उनकी योग्यता की कद्र नहीं हो रही है. अनपढ़ अज्ञानी की कद्र हो रही है.

बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "भाजपा ने 'कांग्रेस मुक्त भारत' का सपना देखा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया. राहुल गांधी ने मोहब्बत के जरिए लोगों का दिल जीता. हम गठबंधन का सम्मान करते हैं और इसे मजबूत बनाए रखेंगे. इंडिया गठबंधन के नेताओं का मानना है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलेगा और सभी लोग मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे."