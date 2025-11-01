हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश

'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने जनता से अपील करते हुए कहा कि उन्होंने सभी वर्गों के लिए ईमानदारी से काम किया है. उन्होंने RJD पर 'जंगलराज' लाने का आरोप लगाया है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 01 Nov 2025 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से सिर्फ 5 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार, 1 नवंबर को एक वीडियो संदेश जारी किया. इस वीडियो में उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए अपने शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाया है. 

एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले दो दशकों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से जनता के लिए काम किया है. उन्होंने विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर हमला बोलते हुए कहा कि उसके शासन में बिहार 'जंगलराज' की स्थिति में था, जबकि एनडीए सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की.

अब महिलाएं रात को निडर होकर निकल सकती हैं- नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने कहा कि पहले राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन एनडीए सरकार ने उसे सुधारा. उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, बिजली, पानी, कृषि और युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए. "पहले लोग रात में अकेले सफर करने से डरते थे, लेकिन अब महिलाएं भी निडर होकर निकल सकती हैं." उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने सभी वर्गों- हिंदू, मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित के विकास के लिए काम किया है, किसी एक परिवार या जाति के लिए नहीं.

अब बिहारी कहलाना गर्व की बात- नीतीश कुमार

JDU प्रमुख ने कहा कि पहले 'बिहारी' कहलाना अपमान की बात समझी जाती थी, लेकिन आज यह गर्व का विषय बन गया है. उन्होंने कहा, "हमने बिहार को उस दौर से निकाला जब राज्य की पहचान पिछड़ेपन से होती थी. आज बिहार ने अपनी एक नई छवि बनाई है." नीतीश कुमार ने कांग्रेस-राजद गठबंधन पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जबकि एनडीए सरकार ने उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया.

केंद्र और राज्य में NDA की ताकत

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला है. "एनडीए की दोनों सरकारें मिलकर राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं. विकास की रफ्तार अब पहले से कहीं तेज हुई है," उन्होंने कहा. नीतीश कुमार ने जनता से अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और एनडीए को एक और मौका दें. "अगर हमें दोबारा मौका मिला तो बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे. कृपया अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें," उन्होंने कहा.

बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा, पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 01 Nov 2025 11:41 AM (IST)
Bihar Assembly Election JDU NITISH KUMAR Bihar Assembly Election 2025 BIHAR NEWS ELECTION
