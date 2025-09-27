सीमांचल में आज (27 सितंबर) राजनीतिक गतिविधियां तेज रफ्तार पर हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे अररिया जिले पहुंचेंगे और यहां कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

सूत्रों के अनुसार अमित शाह सीमांचल में घुसपैठ और सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं. यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और इससे इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है.

अररिया में जनता को संबोधित करेंगे अमित शाह

सीमांचल में घुसपैठ एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है. स्थानीय जनता और कार्यकर्ता इस विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं. अमित शाह के इस दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था के महत्व को रेखांकित करेंगे. उनके भाषण और संदेश का असर क्षेत्र के मतदाताओं पर पड़ने की उम्मीद है. प्रशासन ने भी सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

सीमांचल न्याय यात्रा का आज अंतिम चरण

वहीं, दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी की चार दिनी 'सीमांचल न्याय यात्रा' आज अपने अंतिम चरण में है. ओवैसी आज यात्रा का अंतिम दिन कटिहार जिले में रहेंगे. यहां वह मुस्लिम बहुल इलाकों में कार्यक्रम करेंगे और स्थानीय लोगों से सीधे संवाद करेंगे. ओवैसी का यह दौरा भी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. उनका एजेंडा समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है.

अपने-अपने एजेंडे को लेकर जनता से सीधा संवाद करेंगे दोनों नेता

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीमांचल में अमित शाह और ओवैसी की मौजूदगी से चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया है. दोनों नेता अपने-अपने एजेंडे के साथ इलाके में जनता और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं. वहीं, स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से चौकसी बरती है.

सियासी दिशा में बदल सकता है मतदाताओं का मूड

सीमांचल की जनता इस समय दोनों बड़े नेताओं के दौरे को लेकर कड़ी नजर रखे हुए है. अमित शाह और ओवैसी के दौरे से क्षेत्र में राजनीतिक बहस और चर्चाएं तेज हो गई हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह दौरा इलाके की सियासी दिशा और मतदाताओं के मूड को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है.