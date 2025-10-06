बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. बिहार चुनाव राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. आज (सोमवार) बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो जाएगा.

तीन चरण में हुए थे चुनाव… 10 नवंबर को हुई थी मतगणना

दूसरी ओर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तीन चरणों में वोटिंग हुई थी. पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी. दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ था. मतगणना 10 नवंबर को हुई थी.

…और 2020 में एनडीए की बनी थी सरकार

2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे उसके अनुसार, एनडीए को 125 सीटें मिली थीं. महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी. एआईएमआईएम को पांच सीट पर जीत मिली थी. बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर और लोजपा ने एक सीट पर जीत हासिल की थी. निर्दलीय सुमित सिंह चुनाव जीते थे. एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी चार, वीआईपी चार, जेडीयू 43 और बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

2020 में 7वीं बार सीएम बने थे नीतीश कुमार

2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी. 16 नवंबर को जब उन्होंने (नीतीश कुमार) शपथ ली थी तो राज्य के दो उपमुख्यमंत्री भी मिले थे. 16 नवंबर को ही बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था. दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया था. वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के तौर पर चुने गए थे. बाद में विजय कुमार सिन्हा (वर्तमान में बिहार के उपमुख्यमंत्री) बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए थे.

