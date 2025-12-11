बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में 25 सीटों पर सिमटने के बाद तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के दिए गए बयान के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. अब बीजेपी कोटे के मंत्री मंगल पांडेय ने प्रतिक्रिया दी है. गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को पत्रकारों से बातचीत में मंगल पांडेय ने एक तरफ आरजेडी पर हमला बोला तो दूसरी ओर उन्होंने बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर भी बयान दिया.

पत्रकारों ने मंगल पांडेय से यह कहा कि शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़कर भाग गए हैं. इस पर मंगल पांडेय ने कहा, "बहुत जल्द आरजेडी के अंदर की जो लड़ाई है वह बाहर दिखेगी, नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वह दिखेगा, परिवार में जो बगावत हुआ वह तो दिख गया, पार्टी की भी बगावत अब बाहर आने वाली है."

'जो भी कानूनी कार्रवाई है वह की जाएगी'

आज भी एनकाउंटर हुआ है पटना में इस पर बिहार के मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, "बहुत साफ है कि कोई भी अपराधी, अपराध करके बच नहीं सकता. जो भी कानूनी कार्रवाई है वह की जाएगी. बार-बार सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि अपराध करने वाले या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, नहीं तो पुलिस कानून के तहत कार्रवाई करेगी और वह कार्रवाई हो रही है."

शिवानंद तिवारी ने क्या कहा है?

शिवानंद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बीते बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को यह लिखा कि तेजस्वी, लालू यादव के बेटे हैं. उनके वारिस हैं. बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की कमान अब तेजस्वी के ही हाथ में है. पिछले चुनाव में तो घोषित हो गया था कि महागठबंधन के बहुमत में आने पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. बल्कि उल्टा हुआ. जय और पराजय तो किसी भी क्षेत्र में सहज और सामान्य नियम है, लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपने जय या पराजय को किस रूप में लेते हैं. उन्होंने सलाह दी कि तेजस्वी यादव तत्काल वापस (विदेश से) लौटें. बिहार में घूमें. नेता की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह. इसके साथ ही और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है.

यह भी पढ़ें- पटना पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, SSP बोले- 'अगर फायरिंग करेंगे तो...'