बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आएं, तो उन्हें केवल बीजेपी के नेता के रूप में नहीं, बल्कि पूरे बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाना चाहिए.

मनोज झा ने जीवित व्यक्ति के नाम पर सरकारी परियोजना का नाम रखने की परंपरा पर भी सवाल उठाया. उन्होंने तेजस्वी यादव की बात का समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर लोगों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.

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मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री का बिहार दौरा केवल बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं होना चाहिए. उन्हें पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह एक अहम पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आने वाले हैं. इस दौरान वह नीतीश सेतु का उद्घाटन करेंगे.

#WATCH पटना, बिहार: RJD सांसद मनोज झा ने कहा, "...जब प्रधानमंत्री बिहार आएं, तो उन्हें सिर्फ BJP नेता के तौर पर नहीं, बल्कि बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में भी दिखना चाहिए। यह एक अहम पहलू है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जीवित लोगों के नाम पर चीजें रखने को लेकर आमतौर पर सावधानी बरती जाती रही है। इस तरह का सम्मान आमतौर पर किसी व्यक्ति के निधन के बाद दिया जाता है। या फिर क्या यह तय कर लिया गया है कि नीतीश जी के राजनीतिक अंत को इसी तरह लिखा जाए, और इस मामले पर कोई चर्चा ही न हो? तेजस्वी जी ने भी यह बात उठाई थी, और मुझे लगता है कि लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2026

जीवित व्यक्ति के नाम पर नामकरण पर आपत्ति

आरजेडी सांसद ने कहा कि आमतौर पर जीवित लोगों के नाम पर सरकारी योजनाओं और दूसरी चीजों का नाम रखने में सावधानी बरती जाती है. इस तरह का सम्मान अधिकतर व्यक्ति के निधन के बाद दिया जाता है. उन्होंने सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार के राजनीतिक अंत की कहानी इसी तरह लिखने का फैसला कर लिया गया है? क्या इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए?

तेजस्वी यादव ने क्या कहा था?

इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सेतु के नामकरण पर तंज कसा था. उन्होंने कहा था कि सरकार ने पुल का नाम नीतीश सेतु रख दिया है, लेकिन ऐसा करके नीतीश कुमार का राजनीतिक काम तमाम कर दिया गया है.

तेजस्वी ने कहा था कि आमतौर पर किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके नाम पर स्मारक या मूर्ति बनाई जाती है. लेकिन नीतीश कुमार के जीवित रहते ही उनके नाम पर पुल का नाम रख दिया गया. उन्होंने इसे नीतीश कुमार के राजनीतिक दौर के अंत का संदेश बताया था.

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