केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान मंगलवार, 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे. यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव की ओर से PDA में 'D' का मतलब 'दमदार दलित' बताए जाने पर चिराग ने कहा कि दलितों को दमदार बनाने का काम रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने किया है.

उन्होंने सपा और कांग्रेस पर दलितों को हाशिए पर रखने का आरोप लगाया. चिराग ने कहा कि इन दलों ने दलितों को बांटकर वोट बैंक बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके हितों की रक्षा के लिए काम नहीं किया. चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पहुंचे थे.

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'दलितों को दमदार बनाने का काम रामविलास पासवान ने किया'

चिराग पासवान ने कहा कि सपा जब 'दमदार दलित' की बात करती है, तो उसे रामविलास पासवान के योगदान को भी याद रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने दलितों को नेतृत्व और आवाज देने का काम किया. चिराग ने कांग्रेस पर डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान करने और उन्हें चुनाव हराने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आज संविधान की प्रति लेकर चलने वाली कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया. उन्होंने सपा पर भी सवाल उठाया कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन की सोच क्यों रखती है.

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अखिलेश यादव के 'PDA' में 'D' का मतलब 'दमदार दलित' बताए जाने पर कहा, "देखिए, 'दमदार दलित' का ज़िक्र जब सपा करती है, तो उनको यह समझने की भी ज़रूरत है कि आज दलितों को दमदार करने का काम आदरणीय रामविलास पासवान जी जैसे दलितों को नेतृत्व देने वाले नेताओं के द्वारा किया गया। अगर सपा-कांग्रेस की सोच को देखा जाए, तो इन्होंने हमेशा से अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों को हाशिए पर रखने का काम किया। उनको दबाकर, उनको बांटकर उनको अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास तो ज़रूर किया, लेकिन जब उनके हितों के संरक्षण की बात आई, तो उस वक्त इन लोगों ने न उनका साथ दिया, न उनको आवाज़ देने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सपा जिनके साथ गठबंधन करने का कांग्रेस सोच रही है, क्या किया कांग्रेस ने? आज जो संविधान की प्रतिलिपि जेब में रखकर लहराते नहीं थकते, डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी को हराने का काम, उनके जीते जी उनको अपमानित करने का काम सबसे ज़्यादा किसी के द्वारा किया गया है, तो कांग्रेस के द्वारा ही किया गया है। आज सपा उन्हीं के साथ गठबंधन करने की सोच रखती है। हकीकत है, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता यह जानती है कि अगर दलितों को दमदार किसी ने किया तो किसने किया?... मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की उसी सोच, उसी विचारधारा के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 17, 2026

यूपी की जनता तय करेगी कौन सा गठबंधन मजबूत

इंडी गठबंधन की मजबूती पर चिराग ने कहा कि कौन मजबूत है, इसका फैसला जनता करेगी. हर गठबंधन अपनी सोच और विचार जनता के सामने रखता है. अंत में उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि उसे किसे चुनना है.

NDA के साथ सीट बंटवारे पर अभी फैसला नहीं

2027 के विधानसभा चुनाव में NDA के साथ सीट शेयरिंग पर चिराग ने कहा कि अभी इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी. चुनाव में अभी समय है. उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने पर जोर है. चिराग ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर गठबंधन का स्वरूप तय होगा. यह भी उसी समय साफ होगा कि गठबंधन होगा या नहीं.

यूपी में चुनाव लड़ेगी LJP (रामविलास)

चिराग पासवान ने साफ किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी. इसके लिए अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं. पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा. इससे कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए व्यवस्थित जगह मिलेगी. चिराग ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत पकड़ बनाना है.

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