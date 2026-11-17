बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीतीश सेतु को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण में नीतीश कुमार के अलावा किसी और का कोई योगदान नहीं है. नीतीश कुमार का इस पुल से शुरू से जुड़ाव रहा है. वह इसके निर्माण के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं. विजय चौधरी ने कहा कि पुल का नाम नीतीश सेतु रखने का फैसला सही है. इससे नीतीश कुमार को उनका हक मिला है.

पटना में मंगलवार, 17 नवंबर को प्रेसवार्ता के दौरान विजय चौधरी ने कहा कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाजीपुर में होने वाली सभा ऐतिहासिक होगी. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बिहार में काफी उत्साह है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का मान बढ़ रहा है. मनीला में आसियान बैठक में प्रधानमंत्री की मौजूदगी प्रभावशाली रही है. आसियान का भारत मजबूत रणनीतिक साझेदार है. विश्व के अन्य नेताओं के बीच में पीएम मोदी की स्थिति काफी प्रभावशाली है. यह भारत और बिहारवासियों के लिए गर्व की बात है.

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उपमुख्यमंत्री ने सीएम सम्राट चौधरी की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए वह बिहार की तरक्की में लगातार योगदान दे रहे हैं.

नीतीश सेतु के नामकरण का किया स्वागत

विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश सेतु के नामकरण का लोगों ने स्वागत किया है. पुल से जुड़े इलाकों के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का इस परियोजना से शुरू से जुड़ाव रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनका हक दिया है. उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन काम नीतीश कुमार ने ही किया था.

निशांत कुमार को लेकर क्या बोले विजय चौधरी?

निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं. नीतीश कुमार के बाद सभी लोग उनको चाहते हैं. पार्टी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है. अगर निशांत कुमार किसी ऊंचे पद पर जाते हैं तो जेडीयू कार्यकर्ताओं को खुशी होगी. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार काफी आग्रह के बाद मंत्री बने हैं.

यूपी चुनाव और राहुल गांधी पर भी दिया जवाब

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि जेडीयू की तैयारी चल रही है. चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी. वहीं, सोनिया गांधी की किताब पर उन्होंने कहा कि उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है. राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर विजय चौधरी ने निजी जीवन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

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