बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर सियासत जारी है. अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार का नाम तो रख दिया गया, लेकिन उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया गया है.

तेजस्वी ने कहा कि आमतौर पर मूर्तियां और संस्थानों के नाम उन लोगों के नाम पर रखे जाते हैं, जो दुनिया में नहीं रहते. लेकिन नीतीश कुमार के जीवित रहते ही उनके नाम पर पुल का नामकरण किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस फैसले के जरिए राजनीतिक संदेश देना चाहती है.

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नीतीश कुमार के नाम पर पुल, तेजस्वी ने कसा तंज

तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखकर बीजेपी यह बताना चाहती है कि अब उनकी राजनीतिक भूमिका खत्म हो चुकी है. उन्होंने कहा कि नीतीश जी का नाम तो रख दिया गया, लेकिन उन्हें राजनीतिक रूप से समाप्त कर दिया गया है. उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है.

क्या है नीतीश सेतु और कहां बना है?

जिस पुल का नाम नीतीश सेतु रखा गया है, वह पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के बिदुपुर तक बना छह लेन का महासेतु है. इसके बीच में राघोपुर दियारा भी आता है. पूरी परियोजना की लंबाई करीब 19.76 किलोमीटर है. इसमें गंगा नदी पर बना मुख्य पुल 9.76 किलोमीटर लंबा है. बाकी हिस्सा संपर्क मार्ग का है.

इस परियोजना पर करीब 4,988 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इसके चालू होने से पटना और वैशाली के बीच सफर आसान होगा. पटना से वैशाली पहुंचने में करीब 20 से 25 मिनट लगने का अनुमान है. इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा.

21 नवंबर को PM मोदी करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 नवंबर को इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखने की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान इसका उद्घाटन करेंगे. सरकार का कहना है कि यह पुल बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास में अहम भूमिका निभाएगा.

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