'मेरी जैसी अभागन कोई और न बने', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रखा करवाचौथ का व्रत

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इस बार करवा चौथ पर जो किया, उसने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया. दरअसल, ज्योति ने न सिर्फ इंस्टाग्राम पर करवा चौथ की बधाई दी बल्कि खुद भी पति पवन सिंह के नाम का व्रत रखा. जबकि हाल ही में दोनों के रिश्ते कानूनी विवादों में घिरे हैं और एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लग चुके हैं. ऐसे में ज्योति का ये कदम लोगों में उत्सुकता और चर्चाओं का विषय बन गया है.

ज्योति सिंह ने शेयर किया करवा चौथ का वीडियो

ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वे लाल जोड़े में सजी दिखाई दीं. हाथों में करवा चौथ की थाली लिए उन्होंने पहले चांद को अर्घ्य दिया और फिर पानी पीकर व्रत तोड़ा. वीडियो में उनकी मुस्कुराहट और पारंपरिक साज-सज्जा देख कई यूजर्स ने इसे ‘ड्रामा’ बताते हुए ट्रोल भी किया.

रिश्तों के विवाद के बीच दिखी भावनात्मक पोस्ट

पिछले कई महीनों से पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता सुर्खियों में बना हुआ है. ज्योति ने पति पवन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह विवाद मीडिया में खूब उछला. पवन सिंह ने भी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी सफाई दी थी. अब जब सबको लग रहा था कि दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है, तभी ज्योति की इस पोस्ट ने एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया.

इंस्टाग्राम पर लिखा ‘पवन सिंह’ के नाम से शुभकामना संदेश

ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो साझा की जिसमें वे हाथ जोड़े खड़ी नजर आ रही हैं. तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा – “सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!!” लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वह यह कि इस पोस्ट में ज्योति के नाम के नीचे अब भी ‘पवन सिंह’ लिखा हुआ था. लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि कानूनी विवादों के बावजूद उन्होंने पति का नाम नहीं हटाया है.