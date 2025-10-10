राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव हेतु नामांकन शुरू होने से एक दिन पहले नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो कैबिनेट का पहला फैसला यही होगा कि एक अधिनियम लाकर 20 महीने में हर घर में एक सरकारी नौकरी को अनिवार्य किया जाएगा. उन्होंने दावा किया था कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर हम इसके लिए एक नया अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों में एक भी घर बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा. तेजस्वी ने अपने इस दावे को वैज्ञानिक और आसान बताते हुए कहा था कि हम हर घर नौकरी देंगे.

आइए आपको बताते हैं कि बिहार में कुल कितनी सरकारी नौकरियां हैं और कितने पद खाली हैं-

बिहार में सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल 2.76 करोड़ परिवार हैं. राज्य में कुल 16.27 लाख सरकारी नौकरियां हैं. जिसमें से 11.54 लाख लोग काम कर रहे हैं. वहीं 4.73 लाख पद खाली हैं. यानी कुल 29 फीसदी पद खाली हैं.

सबसे ज्यादा रिक्त पदों वाले विभाग

· शिक्षा विभाग में रिक्त पद - 2.17 लाख

· स्वास्थ्य विभाग - 65,000

· गृह विभाग - 42,414

· ग्रामीण विकास विभाग - 11,784

· पंचायती राज विभाग - 5,551

· पशुपालन विभाग - 4,814

· ग्रामीण कार्य विभाग - 3,346

· कृषि विभाग - 3,015

· पथ निर्माण विभाग - 2,465

· नगर विकास विभाग - 1,948

Bihar Election: 'भगवान से तो डरते नहीं, चुनाव आयोग से क्या डरेंगे', FIR होने के बाद बोले पप्पू यादव

बिहार में पुलिस के रिक्त पद

· बिहार पुलिस की संख्या - 170,516 (1.70 लाख)

· 2024 वर्तमान संख्या - 102,454 (1.03 लाख)

· रिक्त - 68,062 यानी कुल 40 फीसदी पद बिहार पुलिस में खाली हैं.

अगर पुलिस और अन्य विभागों की रिक्तियों को मिला दें तो कुल 5.75 लाख पद खाली हैं. तेजस्वी के इस वादे पर जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का दावा है कि वह सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं.

ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव अपना वादा कैसे पूरा करते हैं?