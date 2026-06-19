हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर: एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी, सम्राट सरकार से जन सुराज की बड़ी मांग

भरत तिवारी एनकाउंटर: एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी, सम्राट सरकार से जन सुराज की बड़ी मांग

Bharat Tiwari Encounter: घटना की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है. जांच पूरी होने तक कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग भी की गई है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 19 Jun 2026 04:34 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) की मौत के मामले में जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से शुक्रवार (19 जून, 2026) को मुलाकात की. परिवार की बातों को सुना. घटना के बारे में जाना. 

इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि जिस तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता की कथित एनकाउंटर में मौत हुई है वह दुखद-निंदनीय है. भरत तिवारी वर्षों से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे थे. जो व्यक्ति जनहित के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसकी इस तरह मौत होना गंभीर चिंता का विषय है. 

सरकारी नौकरी के साथ मिले मुआवजा

उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. जांच के लिए एसआईटी का गठन हो. साथ ही जांच पूरी होने तक कार्रवाई में शामिल सभी अधिकारियों को निलंबित किया जाए. उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ मुआवजा देने की भी मांग की.

यह भी पढ़ें- बिहार: पति के शहीद होने के बाद पत्नी ने हड़प लिए 21 लाख? लेफ्टिनेंट शुभम के परिवार को लगा सदमा!

'पुलिस-प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कार्य करने में विफल'

जन सुराज के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि मामले में पुलिस-प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कार्य करने में विफल रहा है. समय रहते निष्पक्ष जांच होती तो शायद भरत तिवारी आज जीवित होते. उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. 

इस मौके पर जन सुराज के नेता मनीष कश्यप भी रहे. उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. थानाध्यक्ष का निलंबन भी कई सवालों को जन्म देता है. उन्होंने सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार को एक करोड़ की सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और भरत तिवारी की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाए.

यह भी पढ़ें- बिहार में एनकाउंटर पर BJP ने ही उठाया सवाल, गृह मंत्री अमित शाह और CM सम्राट से बड़ी मांग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Encounter Bhojpur BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी, सम्राट सरकार से जन सुराज की बड़ी मांग
भरत तिवारी एनकाउंटर: एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी, सम्राट सरकार से जन सुराज की बड़ी मांग
बिहार
बिहार: पति के शहीद होने के बाद पत्नी ने हड़प लिए 21 लाख? लेफ्टिनेंट शुभम के परिवार को लगा सदमा!
बिहार: पति के शहीद होने के बाद पत्नी ने हड़प लिए 21 लाख? लेफ्टिनेंट शुभम के परिवार को लगा सदमा!
बिहार
बिहार में एनकाउंटर पर BJP ने ही उठाया सवाल, गृह मंत्री अमित शाह और CM सम्राट से बड़ी मांग
बिहार में एनकाउंटर पर BJP ने ही उठाया सवाल, गृह मंत्री अमित शाह और CM सम्राट से बड़ी मांग
बिहार
5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'
5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले- 'पहली बुलेट ट्रेन…'
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
महाराष्ट्र
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज, ग्लैमरस लुक से ढाया कहर; होश उड़ा देंगी बोल्ड तस्वीरें
फीफा वर्ल्ड कप की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज, ग्लैमरस लुक से ढाया कहर; होश उड़ा देंगी बोल्ड तस्वीरें
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget