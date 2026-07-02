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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर के चश्मदीद ने बताई आंखों देखी, सामने आ गई पूरी कहानी! VIDEO

भरत तिवारी एनकाउंटर के चश्मदीद ने बताई आंखों देखी, सामने आ गई पूरी कहानी! VIDEO

Bharat Tiwari Encounter Case: एनकाउंटर की घटना के बाद सुनील चौधरी नाम के चश्मदीद का वीडियो सामने आया है. वह घटना के बारे में बता रहा है कि कैसे उस दिन क्या कुछ हुआ था.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Jul 2026 10:08 PM (IST)
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बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी (Bharat Tiwari) के एनकाउंटर (Encounter) को लगातार फर्जी बताया जा रहा है. घटना की न्यायिक जांच के बीच सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति खुद को भरत तिवारी एनकाउंटर केस का चश्मदीद बताते हुए पूरी घटना की जानकारी दे रहा है कि कैसे उस दिन क्या कुछ हुआ था. उसका कहना है कि वह टाटी (झोपड़ी) से ही सब कुछ देख रहा था.

'भरत तिवारी ने एक गोली ऊपर चलाई थी'

पूरा मामला बताते हुए सुनील चौधरी नाम के शख्स ने कहा, "भरत तिवारी ने एक गोली ऊपर (हवा में) चलाई थी. इसके बाद उसने पुलिस को कहा कि हथियार ले जाइए, लेकिन कोई पुलिस वाला डर से नहीं आ रहा था. इसके बाद भरत तिवारी ने पिस्टल को फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस दौड़ गई… दौड़कर भरत तिवारी को पकड़ती है…"

…तो तीन गोली फिर मारी गई

एक व्यक्ति के पैर की तरफ इशारा करते हुए सुनील चौधरी ने आगे यह भी बताया कि कैसे भरत तिवारी को पुलिस ने पहले एक गोली मारी. सुनील ने कहा, "भरत तिवारी मरा नहीं था… हम लोग सोचे कि पैर में गोली मारी गई है तो डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराया जाएगा... तो तीन गोली फिर मारी गई. हम सोचे कि पेट में तो गोली नहीं मार दी गई… सब कुछ सुनील चौधरी देख रहा था… लेकिन डर गया था… इसलिए क्योंकि नई-नई बस्ती है… हम नए गांव के हैं… इसलिए मैंने पहले ये सब बात नहीं बताई…" 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर केस में मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, 'मुख्यमंत्री ने कहा था वह लड़का…'

'...नहीं तो हम भी पिस्टल उठा लेंगे'

चश्मदीद ने आगे कहा कि बोलेरो से जाते समय भरत तिवारी बाय-बाय कर रहा था. इधर ही भरत तिवारी का स्मारक बनाया जाएगा. शख्स ने आगे कहा कि भरत तिवारी गलत लड़का नहीं था. सही लड़का था. हम गरीबों के लिए धरती पर ऐसा लड़का पैदा होना चाहिए, नहीं तो हम भी पिस्टल उठा लेंगे.

यह भी पढ़ें- गृह मंत्री अमित शाह से मिले चिराग पासवान, भरत तिवारी के एनकाउंटर पर क्या बात हुई?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Jul 2026 10:04 PM (IST)
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