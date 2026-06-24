हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार कांग्रेस में बगावत के सुर? पूर्व मंत्री ने कहा- 'मैं अध्यक्ष रहता तो 6 सीटों पर...'

बिहार कांग्रेस में बगावत के सुर? पूर्व मंत्री ने कहा- 'मैं अध्यक्ष रहता तो 6 सीटों पर...'

Bihar News In Hindi: बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है. पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह ने पार्टी के नेताओं समेत प्रभारी को जमकर घेरा है. राहुल गांधी से पूछा है अब बिहार में क्या करना है?

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार कांग्रेस में टकरार चरम पर देखने को मिल रहा है. बगावती सुर के बीच पूर्व केंद्रीय अखिलेश सिंह ने अपनी पार्टी और नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है. अखिलेश सिंह ने बिहार विधानसभा में कांग्रेस की हार को बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव से पहले उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा. इस दौरान उन्होंने नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े किए हैं. 

बिहार चुनाव में हार का ठीकरा अखिलेश सिंह ने नेतृत्व पर फोड़ दिया है. इस तकरार से यह बात तो साबित होती है कि बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है. साथ ही कांग्रेस के नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं है. अखिलेश सिंह के बयान और इस दावे के बाद सूबे की राजनीति में हलचल मच गई है.

अखिलेश सिंह ने कांग्रेस प्रभारी पर किया हमला

पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह (लालू के करीबी) ने बिना नाम लिए मौजूदा प्रभारी अल्लावरु पर बड़ा हमला किया. इस दौरान सह प्रभारी शाहनवाज आलम को खुलेआम लताड़ लगाई. हैरानी वाली बात यह है कि शाहनवाज आलम इस दौरान खुद मौजूद थे. उन्होंने कहा, "ऐसे लोग प्रभारी बने जिनका राजनीति से वास्ता नहीं न ही उन्हें कोई जानकारी है."

प्रशांत किशोर ने किया बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान! BJP का भी जवाब आया, 'अगर इतना ही...'

अखिलेश सिंह ने आगे कहा, "यह लोग बिहार आए तो सबसे पहले हमको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया." उन्होंने कहा, "बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई. अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता. हम सांसद जिताकर लाए थे 4 (3 लोकसभा, 1 राज्यसभा सीट). बता दें कि अखिलेश सिंह 2024 की बात कह रहे थे जब वह प्रदेश अध्यक्ष थे).

राहुल गांधी का नाम लेकर क्या बोले अखिलेश सिंह

आगे कहा, "40% सवर्ण विधायक इस बार बिहार में जीते हैं, भूमिहार जाति से 27 विधायक जीते हैं. मैं उसी जाति का हूं." उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से पूछा है अब बिहार में क्या करना है? अखिलेश सिंह इस दौरान कांग्रेस नेताओं पर जमकर बरसे हैं. बता दें अखिलेश सिंह ने बयान से यह मैसेज देने की कोशिश की कोशिश की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हमको अध्यक्ष पद से हटाया गया जिसका नुकसान पार्टी को हुआ.

बिहार: बेतिया में पति ने पत्नी और अपने तीन बच्चों को नहर में फेंका, 3 की मौत, क्या है मामला?

Published at : 24 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Singh RAHUL GANDHI CONGRESS BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार कांग्रेस में बगावत के सुर? पूर्व मंत्री ने कहा- 'मैं अध्यक्ष रहता तो 6 सीटों पर...'
बिहार कांग्रेस में बगावत के सुर? पूर्व मंत्री ने कहा- 'मैं अध्यक्ष रहता तो 6 सीटों पर...'
बिहार
प्रशांत किशोर ने किया बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान! BJP का भी जवाब आया, 'अगर इतना ही...'
प्रशांत किशोर ने किया बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान! बढ़ सकती है BJP की टेंशन
बिहार
बिहार: बेतिया में पति ने पत्नी और अपने तीन बच्चों को नहर में फेंका, 3 की मौत, क्या है मामला?
बिहार: पति ने पत्नी और अपने तीन बच्चों को नहर में फेंका, 3 की मौत, क्या है मामला?
बिहार
Patna News: बेऊर जेल के अधीक्षक नीरज कुमार झा निलंबित, लगे ये गंभीर आरोप
पटना: बेऊर जेल के अधीक्षक नीरज कुमार झा निलंबित, लगे ये गंभीर आरोप
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर शेख तमीम दु:खी, भारत लगाया फोन, कॉल के बाद पीएम मोदी बोले- 'हम दोनों ने...'
गुजरात
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट
क्रिकेट
Rohit Sharma New ODI Record: वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
वनडे मुकाबलों में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की लिस्ट आ गई सामने, रोहत शर्मा टॉप पर, देखिए कौन-कौन से नाम
इंडिया
India -UK Trade Deal: पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
पीयूष गोयल का बड़ा दावा! 99% टैरिफ खत्म, ब्रिटेन का बाजार भारतीयों के लिए खुला
टेलीविजन
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
'तारक मेहता' के 'चंपक चाचा' की रियल फैमिली से मिलिए, अमित भट्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
इंडिया
बांग्लादेश में राम के अपमान पर भड़का भारत, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी ये कड़ी नसीहत
बांग्लादेश में राम के अपमान पर भड़का भारत, कट्टरपंथियों को लेकर तारिक रहमान को दी ये कड़ी नसीहत
इंडिया
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
महाराष्ट्र पहुंचा मानसून! मुंबई-पुणे में हुई झमाझम बारिश, जानें देश के बाकी हिस्सों में कब बरसेंगे बदरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow Fire News Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
Live: लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने KGMU पहुंचे अखिलेश यादव, 15 लोगों की हुई थी मौत
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget