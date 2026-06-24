बिहार कांग्रेस में बगावत के सुर? पूर्व मंत्री ने कहा- 'मैं अध्यक्ष रहता तो 6 सीटों पर...'

बिहार कांग्रेस में टकरार चरम पर देखने को मिल रहा है. बगावती सुर के बीच पूर्व केंद्रीय अखिलेश सिंह ने अपनी पार्टी और नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है. अखिलेश सिंह ने बिहार विधानसभा में कांग्रेस की हार को बड़ा दावा कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव से पहले उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा. इस दौरान उन्होंने नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े किए हैं.

बिहार चुनाव में हार का ठीकरा अखिलेश सिंह ने नेतृत्व पर फोड़ दिया है. इस तकरार से यह बात तो साबित होती है कि बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है. साथ ही कांग्रेस के नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं है. अखिलेश सिंह के बयान और इस दावे के बाद सूबे की राजनीति में हलचल मच गई है.

अखिलेश सिंह ने कांग्रेस प्रभारी पर किया हमला

पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह (लालू के करीबी) ने बिना नाम लिए मौजूदा प्रभारी अल्लावरु पर बड़ा हमला किया. इस दौरान सह प्रभारी शाहनवाज आलम को खुलेआम लताड़ लगाई. हैरानी वाली बात यह है कि शाहनवाज आलम इस दौरान खुद मौजूद थे. उन्होंने कहा, "ऐसे लोग प्रभारी बने जिनका राजनीति से वास्ता नहीं न ही उन्हें कोई जानकारी है."

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अखिलेश सिंह ने आगे कहा, "यह लोग बिहार आए तो सबसे पहले हमको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया." उन्होंने कहा, "बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई. अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता. हम सांसद जिताकर लाए थे 4 (3 लोकसभा, 1 राज्यसभा सीट). बता दें कि अखिलेश सिंह 2024 की बात कह रहे थे जब वह प्रदेश अध्यक्ष थे).

राहुल गांधी का नाम लेकर क्या बोले अखिलेश सिंह

आगे कहा, "40% सवर्ण विधायक इस बार बिहार में जीते हैं, भूमिहार जाति से 27 विधायक जीते हैं. मैं उसी जाति का हूं." उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से पूछा है अब बिहार में क्या करना है? अखिलेश सिंह इस दौरान कांग्रेस नेताओं पर जमकर बरसे हैं. बता दें अखिलेश सिंह ने बयान से यह मैसेज देने की कोशिश की कोशिश की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हमको अध्यक्ष पद से हटाया गया जिसका नुकसान पार्टी को हुआ.

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