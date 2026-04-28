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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंगाल चुनाव: IPS अजय पाल शर्मा पर BJP की प्रतिक्रिया, 'ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि…'

बंगाल चुनाव: IPS अजय पाल शर्मा पर BJP की प्रतिक्रिया, 'ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि…'

IPS Ajay Pal Sharma News: बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद का कहना है कि एक आईपीएस अधिकारी के ऑन ड्यूटी गतिविधियों के माध्यम से समाज में सख्त संदेश देना कोई गुनाह नहीं है. पढ़िए पूरी खबर.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 28 Apr 2026 05:29 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश (UP) के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा (Ajay Pal Sharma) को लेकर सियासत तेज है. बंगाल चुनाव में उन्हें दक्षिण परगना जिले में पर्यवेक्षक बनाया गया है. पुलिस पर्यवेक्षक बनने के बाद से ही वे ऐक्शन मोड में दिख रहे हैं. यहां आखिरी चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग है. इससे पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है. इस बीच बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद की प्रतिक्रिया आई है.

मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को बीजेपी नेता निखिल आनंद ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा के काम की प्रशंसा की जानी चाहिए. यह एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर का अपना उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी निभाने के लिए लिया गया ऐक्शन है. यह कोई गुंडागर्दी नहीं है. 

सख्त संदेश देना कोई गुनाह नहीं: निखिल आनंद

निखिल आनंद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पोस्ट पर उक्त जवाब दिया है. उन्होंने आगे कहा, "टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ, चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में प्रतिनियुक्त एक आईपीएस अधिकारी के ऑन ड्यूटी गतिविधियों के माध्यम से समाज में सख्त संदेश देना कोई गुनाह नहीं है. समाज में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निर्भीक मतदान के लिए ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि गुंडागर्दी एक मुस्लिम उम्मीदवार द्वारा किया जा रहा था." 

पोस्ट में बीजेपी नेता ने लिखा है, "अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का बोलना जरूरी है क्योंकि धार्मिक तुष्टिकरण और घोर मुस्लिमपरस्ती की राजनीति, इनका बेसिक एजेंडा और कोर पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम है."

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क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला?

आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वे टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े होकर वहां के लोगों और जहांगीर के परिवार से यह कह रहे हैं, "जहांगीर को समझा देना, लोगों को धमकाना बंद कर दे. वरना अच्छे से उसकी खबर लेंगे." इस वीडियो को लेकर अब विवाद हो रहा है. बता दें कि अखिलेश यादव जैसे नेता आईपीएस अजय पाल को बीजेपी का एंजेट बता रहे हैं.  

यह भी पढ़ें- Nishant Kumar Yatra: 'सद्भाव यात्रा' के नाम से बिहार में घूमेंगे निशांत कुमार, शेड्यूल जारी, किस-किस जिले में जाएंगे?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Apr 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
West Bengal Elections TMC Ajay Pal Sharma BJP BIHAR NEWS West Bengal Elections 2026
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