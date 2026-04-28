बंगाल चुनाव: IPS अजय पाल शर्मा पर BJP की प्रतिक्रिया, 'ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि…'

उत्तर प्रदेश (UP) के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा (Ajay Pal Sharma) को लेकर सियासत तेज है. बंगाल चुनाव में उन्हें दक्षिण परगना जिले में पर्यवेक्षक बनाया गया है. पुलिस पर्यवेक्षक बनने के बाद से ही वे ऐक्शन मोड में दिख रहे हैं. यहां आखिरी चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग है. इससे पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है. इस बीच बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद की प्रतिक्रिया आई है.

मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को बीजेपी नेता निखिल आनंद ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और कहा कि पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा के काम की प्रशंसा की जानी चाहिए. यह एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर का अपना उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी निभाने के लिए लिया गया ऐक्शन है. यह कोई गुंडागर्दी नहीं है.

सख्त संदेश देना कोई गुनाह नहीं: निखिल आनंद

निखिल आनंद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पोस्ट पर उक्त जवाब दिया है. उन्होंने आगे कहा, "टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ, चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में प्रतिनियुक्त एक आईपीएस अधिकारी के ऑन ड्यूटी गतिविधियों के माध्यम से समाज में सख्त संदेश देना कोई गुनाह नहीं है. समाज में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निर्भीक मतदान के लिए ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि गुंडागर्दी एक मुस्लिम उम्मीदवार द्वारा किया जा रहा था."

पोस्ट में बीजेपी नेता ने लिखा है, "अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का बोलना जरूरी है क्योंकि धार्मिक तुष्टिकरण और घोर मुस्लिमपरस्ती की राजनीति, इनका बेसिक एजेंडा और कोर पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम है."

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क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला?

आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वे टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े होकर वहां के लोगों और जहांगीर के परिवार से यह कह रहे हैं, "जहांगीर को समझा देना, लोगों को धमकाना बंद कर दे. वरना अच्छे से उसकी खबर लेंगे." इस वीडियो को लेकर अब विवाद हो रहा है. बता दें कि अखिलेश यादव जैसे नेता आईपीएस अजय पाल को बीजेपी का एंजेट बता रहे हैं.

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