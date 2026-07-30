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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर: BJP या प्रशांत किशोर, किसका पलड़ा भारी? सर्वे ने चौंकाया

बांकीपुर: BJP या प्रशांत किशोर, किसका पलड़ा भारी? सर्वे ने चौंकाया

Bankipur Exit Poll 2026: बांकीपुर सीट पर जनमत पोल के सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं. इस सीट पर शुरू से बीजेपी और जन सुराज के बीच लड़ाई मानी जा रही थी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Jul 2026 07:06 PM (IST)
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पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया. शाम पांच बजे तक इस सीट पर 33.60 प्रतिशत मतदान हुआ था. मतदान पूरा होने के बाद कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है. मतदान का प्रतिशत 2025 के चुनाव के मुकाबले कम हुआ है. माना जा रहा है कि यह उपचुनाव था इसलिए भी वोटिंग परसेंट गिरा है. इस बीच उपचुनाव के खत्म होते ही जनमत पोल (Janmat Polls) ने अपना सर्वे जारी कर दिया है.

बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर जो सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं. इस सीट पर शुरू से ही बीजेपी और जन सुराज के बीच लड़ाई मानी जा रही थी. सर्वे में यह दिख भी रहा है.

बीजेपी ने इस बार अपने एक कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा था तो वहीं जन सुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में थे. आरजेडी ने अपने पुराने कैंडिडेट को ही फिर से रिपीट किया था. 2025 में रेखा गुप्ता उम्मीदवार थीं और वे दूसरे नंबर पर रही थीं. इस बार भी पार्टी ने उन्हें ही मैदान में उतारा था. 

क्या कहता है जनमत पोल का सर्वे?

सर्वे में प्रशांत किशोर के पक्ष में नतीजे जाते दिख रहे हैं. जनमत पोल के सर्वे में दिखाया गया है कि जन सुराज को 66 हजार से 71 हजार के बीच वोट मिल सकता है. वहीं बीजेपी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 44 हजार से 49 हजार का रहने वाला है. आरजेडी की बात की जाए तो पार्टी तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है. आरजेडी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 11 हजार से लेकर 13 हजार के बीच का है. अब देखने वाली बात होगी कि एग्जिट पोल कितना सटीक रहने वाला है.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर देर रात थाना पहुंचे, चुनाव के बीच बड़ा बयान, 'अगर जन सुराज…'

बांकीपुर उपचुनाव का वोटिंग प्रतिशत देखें

  • सुबह 9 बजे तक- 4.61 प्रतिशत
  • सुबह 11 बजे तक- 11.50 प्रतिशत
  • दोपहर 01 बजे तक- 20.01 प्रतिशत
  • दोपहर 3 बजे तक- 27.90 प्रतिशत
  • शाम 5 बजे तक- 33.57 प्रतिशत

(नोट: यह जनमत पोल का स्वतंत्र एग्जिट पोल/अनुमान है. अंतिम परिणाम चुनाव आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक नतीजों के अनुसार होंगे)

यह भी पढ़ें- बांकीपुर में BJP और जन सुराज मिलकर लड़ रही? दावा- 'दोनों अंदरखाने…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Jul 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Neeraj Sinha BIHAR NEWS Bankipur Exit Poll Bankipur Exit Poll 2026
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