बांकीपुर: BJP या प्रशांत किशोर, किसका पलड़ा भारी? सर्वे ने चौंकाया
Bankipur Exit Poll 2026: बांकीपुर सीट पर जनमत पोल के सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं. इस सीट पर शुरू से बीजेपी और जन सुराज के बीच लड़ाई मानी जा रही थी.
पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया. शाम पांच बजे तक इस सीट पर 33.60 प्रतिशत मतदान हुआ था. मतदान पूरा होने के बाद कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है. मतदान का प्रतिशत 2025 के चुनाव के मुकाबले कम हुआ है. माना जा रहा है कि यह उपचुनाव था इसलिए भी वोटिंग परसेंट गिरा है. इस बीच उपचुनाव के खत्म होते ही जनमत पोल (Janmat Polls) ने अपना सर्वे जारी कर दिया है.
बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर जो सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं. इस सीट पर शुरू से ही बीजेपी और जन सुराज के बीच लड़ाई मानी जा रही थी. सर्वे में यह दिख भी रहा है.
बीजेपी ने इस बार अपने एक कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा था तो वहीं जन सुराज से खुद प्रशांत किशोर मैदान में थे. आरजेडी ने अपने पुराने कैंडिडेट को ही फिर से रिपीट किया था. 2025 में रेखा गुप्ता उम्मीदवार थीं और वे दूसरे नंबर पर रही थीं. इस बार भी पार्टी ने उन्हें ही मैदान में उतारा था.
क्या कहता है जनमत पोल का सर्वे?
सर्वे में प्रशांत किशोर के पक्ष में नतीजे जाते दिख रहे हैं. जनमत पोल के सर्वे में दिखाया गया है कि जन सुराज को 66 हजार से 71 हजार के बीच वोट मिल सकता है. वहीं बीजेपी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 44 हजार से 49 हजार का रहने वाला है. आरजेडी की बात की जाए तो पार्टी तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है. आरजेडी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 11 हजार से लेकर 13 हजार के बीच का है. अब देखने वाली बात होगी कि एग्जिट पोल कितना सटीक रहने वाला है.
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का एग्जिट पोल— Janmat polls (@Janmatpolls) July 30, 2026
प्रशांत किशोर की बड़ी जीत @jansuraajonline pic.twitter.com/p0CLM9pnXy
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बांकीपुर उपचुनाव का वोटिंग प्रतिशत देखें
- सुबह 9 बजे तक- 4.61 प्रतिशत
- सुबह 11 बजे तक- 11.50 प्रतिशत
- दोपहर 01 बजे तक- 20.01 प्रतिशत
- दोपहर 3 बजे तक- 27.90 प्रतिशत
- शाम 5 बजे तक- 33.57 प्रतिशत
(नोट: यह जनमत पोल का स्वतंत्र एग्जिट पोल/अनुमान है. अंतिम परिणाम चुनाव आयोग द्वारा घोषित आधिकारिक नतीजों के अनुसार होंगे)
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