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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का दावा, '3 तारीख को...'

बांकीपुर में वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव का दावा, '3 तारीख को...'

Bankipur By-Election: तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि रेखा गुप्ता के चुनाव क्रमांक को धुंधला किया गया है. इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 30 Jul 2026 07:01 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को बड़ा चुनावी दावा किया है. मतदान के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बांकीपुर से उनकी पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है और 3 तारीख को आने वाला नतीजा पूरे देश को संदेश देगा.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बांकीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ मानती रही है, लेकिन इस बार यहां जनता बदलाव का मन बना चुकी है. उन्होंने दावा किया कि नतीजे आने के बाद यहां से पूरे देश में राजनीतिक संदेश जाएगा.

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तेजस्वी ने कहा, "3 तारीख को जो नतीजा आएगा, आप लोग देखिएगा लालटेन ही जलेगा. बीजेपी जिसे अपना गढ़ मानती है, वहां उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा."

रेखा गुप्ता को लेकर किया जीत का दावा

तेजस्वी यादव ने अपनी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को लेकर कहा कि उन्हें हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि समाज के सभी वर्गों ने रेखा गुप्ता के पक्ष में मतदान किया है और उनकी जीत तय है.

वोटिंग प्रतिशत कम होने पर BJP पर निशाना

मतदान प्रतिशत कम रहने को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कम मतदान का कारण यह है कि बीजेपी समर्थक बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले हैं. उन्होंने दावा किया कि इसका फायदा महागठबंधन के उम्मीदवार को मिलेगा और जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है.

EVM/मतदान प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि रेखा गुप्ता के चुनाव क्रमांक को धुंधला किया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं और यह सब जानबूझकर किया जाता है. हालांकि, इस आरोप पर चुनाव प्रशासन या संबंधित अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान के बाद अब सभी की नजरें 3 तारीख को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी हैं. तेजस्वी यादव के दावे और बीजेपी के प्रदर्शन के बीच यह सीट एक बार फिर बिहार की सियासत का केंद्र बन गई है.

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Published at : 30 Jul 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
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