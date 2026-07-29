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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर की पार्टी के 20 नेता गिरफ्तार, बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक्शन

प्रशांत किशोर की पार्टी के 20 नेता गिरफ्तार, बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक्शन

Bankipur By-Poll: हालांकि पार्टी की ओर से यह नहीं बताया गया है कि ये 20 नेता किस पद पर हैं. जन सुराज की ओर से यह बताया गया कि पार्टी से जुड़े इन लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 29 Jul 2026 08:20 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर कल (30 जुलाई) उपचुनाव (Bypoll) होना है. इस बीच प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की पार्टी जन सुराज (Jan Suraaj) के 20 नेताओं को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बांकीपुर उपचुनाव (Bankipur Bypoll) के बीच प्रशांत किशोर के लिए यह झटका है.

हालांकि पार्टी की ओर से यह नहीं बताया गया है कि ये 20 नेता किस पद पर हैं. जन सुराज की ओर से बुधवार की शाम यह जानकारी दी गई कि पार्टी से जुड़े इन लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है.

पार्टी ने पुलिस पर्यवेक्षक को लिखा पत्र

इस कार्रवाई के बाद पार्टी की ओर से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के पुलिस पर्यवेक्षक को पत्र लिखा गया है. इसमें लिखा गया है, "182 बांकीपुर विधानसभा में जन सुराज के कार्यकर्ताओं को जो पटना में अपने परिजनों से मिलने या अन्य किसी कार्य से हैं उन्हें एकतरफा कार्रवाई करते हुए लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है. इस कड़ी में श्री प्रत्यूष पूर्व को जक्कनपुर थाना, वरुण कुमार खगड़िया को पीरबहोर थाना, मोतिहारी के रहने वाले अभय शर्मा जी को जक्कनपुर थाना, विकास सिंह, अमीर इम्तियाज, मनीष झा और सुदर्शन मिश्रा जी को नाटकीय ढंग से STF ने उठाया है. मान्यवर, उपरोक्त विषयों का त्वरित संज्ञान लेते हुए त्वरित एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए."

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दिन में प्रशांत किशोर पर हुआ था केस

उधर दूसरी ओर आज (बुधवार) ही दिन में प्रशांत किशोर के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है. पटना के शास्त्री नगर थाने में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है. पीके ने नीतीश कुमार के एक वीडियो को एआई वाला बताया है जिसके बाद जेडीयू की ओर से यह कदम उठाया गया है. अब उनकी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई से उन्हें डबल झटका लगा है.

बता दें कि गुरुवार (29 जुलाई, 2026) को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. जन सुराज से खुद प्रशांत किशोर प्रत्याशी हैं. इस सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है. तीन अगस्त को मतों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे जारी हो जाएंगे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 Jul 2026 07:57 PM (IST)
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