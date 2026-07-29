भारी सुरक्षा में होगा बांकीपुर उपचुनाव, CRPF की 14 कंपनियां तैनात

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम कुंदन कुमार और SSP कार्तिकेयन शर्मा ने मंगलवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी व्यवस्थाओं की जानकारी दी.

30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा. इस उपचुनाव में कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं. प्रशासन ने सभी 422 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है, ताकि पूरे चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके.

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 42 सेक्टर पदाधाकारी लगाए गए

चुनाव की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं. इसके अलावा 9 फ्लाइंग स्क्वॉड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 6 वीडियो सर्विलांस टीम, 3 वीडियो व्यूइंग टीम और 42 सेक्टर पदाधिकारी लगाए गए हैं. जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है. मतदाता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं.

मंगलवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया. अब बांकीपुर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा, रैली या जुलूस की अनुमति नहीं होगी. बाहरी स्टार प्रचारक, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रचार संबंधी लोग विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकेंगे. उन्हें क्षेत्र की सीमा से बाहर रहना होगा. उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रत्येक उम्मीदवार को बूथ तक जाने के लिए केवल तीन वाहनों की अनुमति दी गई है. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में अब तक 5 मामले दर्ज किए गए हैं. जांच के दौरान 4 हथियार, 21 कारतूस, 38.79 लाख रुपये नकद, 4419 लीटर शराब, 1.98 ग्राम मादक पदार्थ और 50.53 लाख रुपये की अन्य सामग्री जब्त की गई है.

मतदान और मतगणना

30 जुलाई को सुबह 5 बजे सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल होगा. कुल मतदाता 3,79,616 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 2,00,060, महिला मतदाता 1,79,533 और थर्ड जेंडर 23 हैं. मतगणना 3 अगस्त को एएन कॉलेज में वज्रगृह के साथ बनाए गए मतगणना केंद्र पर होगी. मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे मॉनिटर किए जाएंगे और स्ट्रांग रूम की तीन लेयर सुरक्षा रहेगी.

डीएम कुंदन कुमार और एसएसपी कार्तिकेयन शर्मा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया गया है.

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