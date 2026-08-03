LIVE: मांजलपुर में बीजेपी की जीत या कांग्रेस देगी कड़ी टक्कर? आज आएंगे नतीजे

गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे 3 जुलाई यानी सोमवार को आएंगे. इस सीट के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि BJP के मजबूत गढ़ वडोदरा शहर में कांग्रेस कितनी कड़ी चुनौती पेश कर पाती है. मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी, जिसके लिए पहले से ही व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं.

इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ था. BJP के वरिष्ठ विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल का निधन हो जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था. उपचुनाव में केवल 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ था. अधिकारियों ने बताया कि उस निर्धारित केंद्र पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां मतगणना की जाएगी. BJP ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी पर दांव लगाया है. वर्ष 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में 60.15 प्रतिशत मतदान हुआ था.