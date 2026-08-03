बांकीपुर: प्रशांत किशोर की जीत पर रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया, क्या बोलीं?

बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने इस जीत को जनता के विश्वास और लोकतंत्र की जीत बताया.

रोहिणी आचार्य ने क्या कहा?

रोहिणी आचार्य ने कहा, "बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि " जीत उसकी जरूर होती है , जो लगातार लड़ता है , जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है , जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क व् संवाद कायम रखता है."

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उन्होंने आगे कहा, "ये जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है l विजेता को हार्दिक बधाई और जन-समर्पित कार्यकाल व् भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं"

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि " जीत उसकी जरूर होती है , जो लगातार लड़ता है , जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है , जो कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क व् संवाद कायम रखता है "..



ये जीत भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) August 3, 2026

प्रशांत किशोर ने 18953 वोटों से जीता चुनाव

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की 31 राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर ने 63,203 वोट हासिल किए. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 18,953 वोटों के अंतर से हराया. नीरज सिन्हा को 44,250 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता 14,085 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

जीत के बाद तेज हुई राजनीतिक चर्चा

प्रशांत किशोर की इस जीत को बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है. रोहिणी आचार्य का बयान भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. एक तरफ उन्होंने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी, वहीं दूसरी ओर इसे भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत बताया. ऐसे में बांकीपुर का यह उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है.

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