पवन सिंह और तेजस्वी रोड-शो में आमने-सामने, इशारों में हुई बात

बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी माहौल पूरी तरह गरमा गया. मंगलवार (28 जलुाई, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के रोड शो के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता एक मॉल के सामने आमने-सामने आ गए. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच एक-दूसरे पर पंपलेट फेंके गए, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर हालात को बिगड़ने नहीं दिया और किसी भी तरह की झड़प नहीं होने दी,

बीजेपी के रोड शो में सांसद रविशंकर प्रसाद, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह और पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे. वहीं राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो कर रहे थे.

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पवन सिंह को देख तेजस्वी ने हिलाया हाथ

पटना में रोड-शो के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला जब तेजस्वी यादव और बीजेपी नेता पवन सिंह आमने-सामने हो गए. दोनों ने इशारों में बात की. पवन सिंह और तेजस्वी ने हाथ हिलाकर एक-दूसरे का अभिवादन किया. चुनावी तनाव के बीच एक तरह से राजनीतिक शिष्टाचार की झलक दिखी.

30 जुलाई को मतदान, 3 अगस्त को नतीजे

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. यह सीट पूर्व विधायक नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई थी.

त्रिकोणीय मुकाबले ने बढ़ाई दिलचस्पी

इस बार चुनाव में बीजेपी ने नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि राजद ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है. वहीं जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद रोचक हो गया है. अब सभी की निगाहें मतदान और चुनाव परिणाम पर टिकी हैं.

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