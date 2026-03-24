औरंगाबाद में ट्रैक्टर से जा रहे छठ व्रतियों को एंबुलेंस ने मारी टक्कर, 25 लोग घायल

औरंगाबाद में शहर के फार्म के समीप मंगलवार (24 मार्च, 2026) की सुबह एक सड़क हादसा हो गया जिसमें छठ व्रती सहित करीब 25 लोग घायल हो गए. ये सभी लोग ट्रैक्टर पर सवार थे. स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद तीन लोगों की स्थिति को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. सभी घायल एक ही परिवार और गांव के सदस्य हैं.

घायलों की पहचान अनीता देवी, सतीश कुमार, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, बोधी प्रिया, अवधेश कुमार, फटनराम, मुन्ना ठाकुर, सत्येंद्र राम, सदन कुमार, दीपक कुमार, संदीप कुमार, अलकारिया देवी, खुशी कुमारी, धनकेश कुमार, पवन कुमार, पसुरेश राम आदि के रूप में की गई है. ये लोग ओबरा प्रखंड के सरसौली गांव से चैती छठ करने के लिए सूर्य नगरी देव जा रहे थे.

इसी दौरान शहर के फार्म के समीप एक तेज रफ्तार एंबुलेंस ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी. ट्रैक्टर के पलटने से इस पर सवार छठ व्रती समेत करीब 25 लोग जख्मी हो गए. वहीं एंबुलेंस में सवार पांच लोग भी जख्मी बताए जा रहे हैं.

शव लेकर जा रही थी एंबुलेंस

बताया गया कि एंबुलेंस में एक शव था, जिसे झारखंड के कोडरमा ले जाया जा रहा था. हादसे के बाद एंबुलेंस चालक मौके से फरार हो गया, जिससे आक्रोश का माहौल बन गया. हादसे के बाद एक तरफ जहां तीन लोगों को रेफर किया गया तो वहीं अन्य का इलाज सदर अस्पताल में जारी है.

हादसे में घायल हुए लोगों में इस बात को लेकर भी आक्रोश देखने को मिला कि जब उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया तो उनका समुचित इलाज नहीं हो सका. ऐसी स्थिति में सभी घायल डीएम आवास के घेराव का मन बना रहे थे. हादसे के बाद छठ व्रती मायूस दिखे. घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पलटे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया. फरार एंबुलेंस चालक की खोजबीन जारी है.