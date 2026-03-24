जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और इसके अगले दिन ही उन्होंने बड़ा बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है. अनंत सिंह ने दावा किया है कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. इसी के साथ उन्होंने अपने बेटे अभिषेक सिंह के सियासी करियर पर भी बड़ा बयान दिया है.

अनंत सिंह से सवाल किया गया कि अगर वह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या अब उनके बेटे की सियासत में एंट्री पक्की है? जवाब में अनंत सिंह ने कहा, "वह जनता के बीच आएगा, जनता का काम करेगा, तो लड़ेगा."

#WATCH | Patna, Bihar: JD(U) MLA Anant Kumar Singh says, "...I will not contest elections."



When asked if his son would contest polls, he says, "He will go among the public. If he works, he will contest." pic.twitter.com/f4T6KJ2KFC — ANI (@ANI) March 24, 2026

अपने क्षेत्र मोकामा कब जाएंगे अनंत सिंह?

वहीं, अनंत सिंह ने यह भी बताया कि वह अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे, लेकिन 15 दिन बाद. खेतों में कटनी चल रही है तो किसानों से भी मिलेंगे. इसी के साथ, जब अनंत सिंह से सवाल किया गया कि उनसे मिलने के लिए उनके क्षेत्र की जनता उत्सुक होगा, तो उन्होंने कहा कि हां उत्सुक तो जरूर होगी.

23 मार्च को रिहा हुए अनंत सिंह

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह सोमवार को कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पटना की बेऊर जेल से रिहा हो गए. उनके जेल से बाहर आने के बाद पटना से लेकर मोकामा तक उनके समर्थकों में जश्न का माहौल रहा. जेल से निकलने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में समर्थक बेऊर जेल के बाहर पहुंचे थे. जेल से बाहर निकलने के बाद समर्थकों के साथ विधायक अनंत सिंह पटना स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां पहले से ही उनके स्वागत की तैयारी की गई थी. उनके आवास पहुंचने पर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी भी की.

अनंत सिंह के आवास को पूरी तरह सजा दिया गया था और समर्थकों के लिए भव्य भोज की तैयारी की गई थी. उनकी रिहाई को लेकर समर्थकों में गजब उत्साह देखा गया. अब आज अनंत सिंह पटना से बड़हिया के लिए प्रस्थान करेंगे और इस दौरान रास्ते में रोड शो होगा. वहां वे महारानी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे.