'भारत के विकास में अटल बिहार वाजपेयी की नीतियों की भूमिका', सम्राट चौधरी ने दी श्रद्धांजलि

पटना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए और उन्होंने अटल के व्यक्तित्व और योगदान को याद किया.

सम्राट चौधरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं थे. बल्कि वे एक राष्ट्र कवि और राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी.

#WATCH | पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहा, "अटल जी एक राष्ट्र कवि, एक राष्ट्र निर्माता थे और उन्होंने राष्ट्र को मजबूती से खड़ा होने वाला संदेश दिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को आज हम नमन करने आए थे और… pic.twitter.com/IhUC6PfypM — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 25, 2025

विचारों और फैसलों से भारत को दी मजबूती- सम्राट चौधरी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विचारों और फैसलों से भारत को मजबूती से खड़ा होने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्रसेवा, लोकतंत्र और मूल्यों की राजनीति का प्रतीक रहा है. आज देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें उनकी सोच और नीतियों की बड़ी भूमिका है.

वैश्विक मंच पर भारत को मिली मजबूत पहचान- सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए है जिनका लाभ आज भी देश को मिल रहा है. चाहे सड़क और आधारभूत ढांचे का विकास हो या फिर वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत पहचान है. हर क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है.

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना एक मजबूत, आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ भारत का था. आज उनकी 100वीं जयंती पर हम सभी उन्हें नमन करने आए हैं और यह संकल्प लेते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर देश को आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्रम के दौरान अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके विचारों को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई.

