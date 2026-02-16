हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU के मंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में दिया योगदान, जानिए क्या कहा

JDU के मंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में दिया योगदान, जानिए क्या कहा

Ashok Choudhary Assistant Professor: असिस्टेंट प्रोफेसर की जानकारी अशोक चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से दी है. उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Feb 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी को अब नई जिम्मेदारी के रूप में भी दिखेंगे. इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही सोमवार (16 फरवरी, 2026) को एक्स पर पोस्ट कर दी है. दरअसल, अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया है.

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "नई जिम्मेदारी, नया संकल्प, आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि मैं #पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ करने जा रहा हूं. मैं विशेष रूप से हमारे मित्र प्रो. एसपी शाही जी, कुलपति, मगध विश्वविद्यालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग ने मुझे सदैव प्रेरित किया."

उन्होंने आगे लिखा, "साथ ही प्रो. उपेंद्र सर, कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय तथा कुलसचिव, जनाब अबू बकर रिजवी साहब का भी हार्दिक धन्यवाद, जिनके सान्निध्य में हमें कार्य करने का अवसर मिलेगा."

वर्षों इंतजार के बाद अब क्लियर हुआ रास्ता

आपको बता दें कि अशोक चौधरी इसके लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे लेकिन मामला दस्तावेजों को लेकर अटका हुआ था. जानकारी के अनुसार, जेडीयू के मंत्री ने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में अशोक कुमार और चुनावी हलफनामे में अशोक चौधरी लिखा है. नाम में गड़बड़ी सहित कुछ स्पष्टीकरणों की कमी के कारण मामला विभाग के पास लंबित था.

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के एक अधिकारी ने बताया था कि नाम में गड़बड़ी ही उनकी नियुक्ति रोकने का मुख्य कारण है. अब जिस तरह से अशोक चौधरी ने जॉइनिंग की है यह साफ हो गया है कि दस्तावेजों का क्लियरेंस मिल गया है. जो मामला अटका था अब उस पर आपत्ति हट गई है. गौरतलब हो कि अशोक चौधरी की अस्सिटेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति को लेकर सियासी चर्चा भी खूब हुई थी.

यह भी पढ़ें- रामविलास को 'बेचारा' कहे जाने के मामले ने पकड़ा तूल, चिराग पासवान की पार्टी बोली- 'विपक्ष के कुछ नेता…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 16 Feb 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Ashok Choudhary BIHAR NEWS Pataliputra University
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

India Vs Pakistan Match: भारत की जीत की इन 5 वजहों ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, समझिए कैसे?
India Vs Pakistan Match से पहले देखिए कैसे दर-दर की ठोकरें खाई पाकिस्तान ने | ABPLIVE
Assam के CM के विवादित वीडियो पर बोले CJI, 'ये केस आपको HC ले जाने में क्या समस्या' | Breaking
Bhiwadi Fire Breaking: फैक्ट्री में आग का कहर, 8 लोग झुलसे | Rajasthan | ABP News
Bhiwadi Fire Breaking: भिवाड़ी में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, सबकुछ जलकर खाक! | Rajasthan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
यूपी विधान परिषद् में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदेमातरम् पर बड़ा बयान, कहा- इसका अपमान...
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
टेलीविजन
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच्चाई आई सामने
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच का हुआ खुलासा
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
शिक्षा
UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget