बिहार विधानसभा में आरजेडी के एक विधायक द्वारा एलजेपी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को 'बेचारा' कहे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच, सोमवार (16 फरवरी, 2026) को इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में एलजेपी (रामविलास) के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और आरजेडी के नेता से माफी मांगने की मांग की.

बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सोमवार को एलजेपी (रामविलास) पार्टी के विधायक राजू तिवारी ने विपक्षी विधायकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे माफी की मांग की. इस क्रम में लोजपा (रा) के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया, जिससे कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही बाधित भी हुई.

'आपत्तिजनक और गलत टिप्पणी की गई'

विधायक राजू तिवारी ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि विपक्ष के कई नेताओं द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता रामविलास पासवान को लेकर आपत्तिजनक और गलत टिप्पणी की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ नेता दलित समाज का बराबर अपमान करते रहे हैं.

'अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए'

राजू तिवारी ने कहा, "हमारे नेता रामविलास पासवान जीवनभर दलितों, गरीबों और वंचितों की आवाज उठाते रहे. ऐसे सम्मानित नेता के खिलाफ टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. उन्होंने सदन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि विपक्षी नेताओं को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए."

इसे लेकर आरजेडी के विधायकों ने भी मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाते हुए जोर-जोर से बोलना शुरू कर दिया. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के लगातार समझाने के बाद दोनों पक्ष के विधायक शांत हुए, उसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी.

बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने एलजेपी के प्रमुख रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए 'बेचारा' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर पार्टी के नेता आपत्ति जता रहे हैं. एलजेपी (रामविलास) पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने रविवार (15 फरवरी, 2026) को पटना के कारगिल चौक पर जमकर प्रदर्शन किया और आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला भी जलाया.

