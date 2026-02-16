हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअशोक चौधरी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर बिहार में सियासत तेज, कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा

अशोक चौधरी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर बिहार में सियासत तेज, कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा

Ashok Choudhary Assistant Professor: बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पांडेय ने अशोक चौधरी पर तंज कसा है. उनकी नियुक्त पर कहा कि अशोक चौधरी को यह पद त्याग देना चाहिए था.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Feb 2026 05:33 PM (IST)
बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा योगदान देने पर सियासत शुरू हो गई है. सोमवार (16 फरवरी, 2026) को जैसे ही अशोक चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से इसकी जानकारी दी कि उन्हें अब नई जिम्मेदारी मिली है तो कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरते हुए हमला बोला.

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पांडेय ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार के पीएचडी धारक नौकरियों के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और राज्य की सरकार में सत्तारूढ़ दल के कैबिनेट मंत्री एमएलसी डॉ. अशोक चौधरी सहायक प्राध्यापक बन रहे हैं. 

'सार्वजनिक नहीं की जाती नियुक्तियों की सूचना'

स्नेहाशीष वर्धन ने आगे कहा कि एक ओर जहां बिहार में स्थापित विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से धीमी गति में संचालित है वहीं दूसरी ओर लगातार नियुक्ति प्रक्रिया पर सवालिया निशान लग रहे हैं. कई उपयोगी विषयों में नियुक्तियों की कोई सूचना तक सार्वजनिक नहीं की जाती. ऐसे में बिहार के पीएचडी धारक नौकरियों की तलाश में दूसरे प्रदेशों में निजी संस्थानों में नौकरी करने को विवश हैं, वहीं बिहार की बहाली में दूसरे प्रदेशों के लोगों ने नियुक्तियों में बाजी मार ली. 

कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार का बेरोजगार पीएचडी धारक नौकरियों की तलाश में दर-दर भटक रहा है और सूबे के मंत्री किसी जरूरतमंद पीएचडी धारक की एक सीट हजम कर लेते हैं. विश्वविद्यालयों में रिक्तियों के अनुरूप बहाली नहीं हो रही है और जो बहाली हो भी रही है उसमें ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो संभवतः एक दिन भी कक्षाएं ना लें और ना ही विश्वविद्यालय के उन्नयन और सेवा कार्य में ही सहयोग देंगे उन्हें नियुक्ति दी जा रही है. 

अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मेधावी विद्यार्थी के लिए उन्हें यह पद त्याग देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ में इसे नजरअंदाज कर दिया. 

संबंधित खबर पढ़ें- JDU के मंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में दिया योगदान, जानिए क्या कहा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 16 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Ashok Choudhary BIHAR NEWS
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget