बिहार BJP के प्रभारी बने हरीश द्विवेदी, देवेश कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी

बीजेपी ने बुधवार (23 सितंबर) को संगठनात्मक बदलाव किया. प्रदेश प्रभारी और सहप्रभारियों की घोषणा की गई. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन नई नियुक्तियों का ऐलान किया. हरीश द्विवेदी बिहार बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं. वहीं बिहार में बीजेपी के दो सह प्रभारी भी बनाए गए. इनमें रोहन गुप्ता और संगीता यादव का नाम है.

बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक मंगल पांडेय असम के प्रभारी बनाए गए हैं. मंगल पांडेय बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. दूसरी ओर बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी देवेश कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. वे अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं.

बता दें कि देवेश कुमार ने पिछले दिनों विधान परिषद से इस्तीफा दिया था. उनकी तरफ से खाली की गई सीट पर मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी बने थे. मंत्री दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी शुभकामनाएं

हरीश द्विवेदी को बिहार बीजेपी का प्रभारी और रोहन गुप्ता एवं संगीता यादव को को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा, "विश्वास है कि अपने अनुभव एवं संगठनात्मक दायित्वों के माध्यम से बिहार में संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे."

इसी तरह बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भी हरीश द्विवेदी, संगीता यादव और रोहन गुप्ता को बधाई दी है.

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निवेदिता सिंह झारखंड की सह प्रभारी

वहीं बिहार से बीजेपी की एमएलसी निवेदिता सिंह झारखंड की सह प्रभारी बनाई गई हैं. बिहार से आने वाले राजेंद्र सिंह को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है. बिहार की पिंकी कुशवाहा को भी पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है.

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