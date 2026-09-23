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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार BJP के प्रभारी बने हरीश द्विवेदी, देवेश कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी

बिहार BJP के प्रभारी बने हरीश द्विवेदी, देवेश कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी

बिहार सरकार में मंत्री रह चुके मंगल पांडेय असम के प्रभारी बनाए गए हैं. पूर्व एमएलसी देवेश कुमार अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं. पिछले दिनों विधान परिषद से इन्होंने इस्तीफा दिया था.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 23 Sep 2026 03:48 PM (IST)
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बीजेपी ने बुधवार (23 सितंबर) को संगठनात्मक बदलाव किया. प्रदेश प्रभारी और सहप्रभारियों की घोषणा की गई. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन नई नियुक्तियों का ऐलान किया. हरीश द्विवेदी बिहार बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं. वहीं बिहार में बीजेपी के दो सह प्रभारी भी बनाए गए. इनमें रोहन गुप्ता और संगीता यादव का नाम है.

बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक मंगल पांडेय असम के प्रभारी बनाए गए हैं. मंगल पांडेय बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. दूसरी ओर बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व एमएलसी देवेश कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. वे अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं.

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बता दें कि देवेश कुमार ने पिछले दिनों विधान परिषद से इस्तीफा दिया था. उनकी तरफ से खाली की गई सीट पर मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी बने थे. मंत्री दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी शुभकामनाएं

हरीश द्विवेदी को बिहार बीजेपी का प्रभारी और रोहन गुप्ता एवं संगीता यादव को को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा, "विश्वास है कि अपने अनुभव एवं संगठनात्मक दायित्वों के माध्यम से बिहार में संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे."

इसी तरह बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भी हरीश द्विवेदी, संगीता यादव और रोहन गुप्ता को बधाई दी है. 

यह भी पढ़ें- SIR विवाद पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार ने जबरन…'

निवेदिता सिंह झारखंड की सह प्रभारी

वहीं बिहार से बीजेपी की एमएलसी निवेदिता सिंह झारखंड की सह प्रभारी बनाई गई हैं. बिहार से आने वाले राजेंद्र सिंह को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है. बिहार की पिंकी कुशवाहा को भी पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- SIR पर खुलासे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी भड़की, 'अधिकार छीन रहा EC'

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 23 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Harish Dwivedi BJP BIHAR NEWS
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