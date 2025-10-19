हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव: असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, इतनी सीटों पर दिया टिकट

बिहार चुनाव: असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, इतनी सीटों पर दिया टिकट

AIMIM Candidates List: असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने अख्तरुल इमान को अमौर सीट से दोबारा मैदान में उतारा गया है. पार्टी की ओर से घोषित ज्यादातर सीट राज्य के सीमांचल क्षेत्र की हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

असदुद्दीन ओवैसी की ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (AIMIM) ने रविवार (19 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिनमें दो गैर-मुस्लिम प्रत्याशी भी शामिल हैं. एआईएमआईएम को ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) गठबंधन में शामिल नहीं किया गया था. इस सूची में पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और चुनावी राज्य में एकमात्र विधायक अख्तरुल इमान का नाम भी शामिल है. 

पार्टी ने यह लिस्ट अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर शेयर की. पार्टी की ओर से किए गए पोस्ट में कहा गया, ‘‘हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एआईएमआईएम बिहार चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है. उम्मीदवारों का चयन बिहार इकाई ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद किया है. इंशाअल्लाह, हम बिहार के सबसे कमजोर और उपेक्षित तबकों की आवाज बनेंगे.’’

AIMIM ने किसे कहां से दिया टिकट?

अख्तरुल इमान को अमौर सीट से दोबारा मैदान में उतारा गया है. इस सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे सबा जफर की जगह राज्यसभा के पूर्व सदस्य सबीर अली को टिकट दिया है, जिन्हें 11 साल पहले पार्टी से निष्कासित किया गया था. पार्टी की ओर से घोषित ज्यादातर सीट राज्य के सीमांचल क्षेत्र की हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है और जहां मुस्लिम आबादी अधिक है.

AIMIM ने 2 गैर-मुस्लिम प्रत्याशी को भी दिया टिकट

इसके अलावा, एआईएमआईएम ने गया जिले की सिकंदरा (अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित) सीट से मनोज कुमार दास को उम्मीदवार बनाया है. इस सीट से मौजूदा विधायक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी लगातार दूसरी जीत की कोशिश में हैं. पूर्वी चंपारण जिले की ढाका विधानसभा सीट से पार्टी ने राणा रंजीत सिंह को टिकट दिया है जो बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री राणा रंधीर सिंह के भाई हैं. रंधीर सिंह मधुबन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीतने की कोशिश कर रहे हैं. 

AIMIM ने 'इंडिया' गठबंधन में शामिल होने की जताई थी इच्छा

ढाका सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक पवन कुमार जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है. पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 19 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से पांच पर उसने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उसके चार विधायक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो गए थे. इस बार एआईएमआईएम ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन इन पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला.

Published at : 19 Oct 2025 04:29 PM (IST)
Asaduddin Owaisi Bihar Vidhan Sabha Chunav AIMIM Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
