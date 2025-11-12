बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद एबीपी ने ज़िलेवार हरेक विधानसभा सीटों को लेकर अलग-अलग एक्सपर्ट की राय जानी हैं इसी क्रम में अररिया की छह सीटों को लेकर एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल में हैरान करने वाले आंकड़े आए हैं.

एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025 के मुताबिक अररिया की छह विधानसभा सीटों पर में तीन सीटों पर एनडीए आगे हैं इन तीनों सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है और दो सीटों पर महागठबंधन जिनमें एक कांग्रेस और एक सीट आरजेडी के पास जाते दिख रही हैं. वहीं एक सीट पर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है.

अररिया की छह सीटों पर कौन आगे-कौन पीछे

अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां ट्रायंगुलर फाइट नजर आ रहा था. फारबिसगंज के वरिष्ठ पत्रकार राहुल ठाकुर ने बताया कि आरजेडी से बागी प्रत्याशी निर्दलीय अनिल यादव को 15000 वोट मिल सकते हैं जो राजद प्रत्याशी मनीष यादव की हार की वजह से बन सकते हैं. इस सीट परभाजपा की देवंती यादव जीतती हुई नजर आ रही है.

अररिया की 6 सीटों का पार्टीवार बंटवारा-

बीजेपी: 3 सीटें

राजद: 1 सीट

कांग्रेस: 1 सीट

एनडीए कुल: 3 सीटें

महागठबंधन: 2 सीटें

कड़ा मुकाबला: 1 सीट

फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र लगातार दो टर्म से विद्यासागर केसरी को भाजपा से टिकट मिलना और स्थानीय मुद्दे ने भाजपा को कमजोर कर दिया था लेकिन मतदान के दिन भाजपा प्रत्याशी विद्यासागर केसरी से नाराजगी तो जताई लेकिन लोगों ने बड़ी संख्या में उन्हें वोट देकर जी दिया.

एबीपी बिहार एक्सपर्ट्स की राय

रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस विधान सभा क्षेत्र में राजद के अविनाश मंगलम और जदयू के अचमित ऋषिदेव के बीच सीधी और कांटे की टक्कर हुई. वरिष्ठ पत्रकार चंदन कुमार ने बताया कि लगातार दो टर्म से जदयू के प्रत्याशी को रिपीट करना और स्थानीय कई समस्याओं का निदान न करना उन्हें इस इलाके में अयोग्य घोषित करता है.

बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिलाओं को लाभ दिलाने वाले कई योजनाओं की बात करें तो इस मास्टर स्टॉक ने वोटिंग पर जरूर असर डाला है जिससे लगता है कि जदयू प्रत्याशी अचमित इस इलाके से जीत रहे हैं.

पत्रकार एल पी नायक ने बताया कि सिकटी विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के वीआईपी उम्मीदवार हरिनारायण प्रमाणिक कमजोर कैंडिडेट साबित हुए जबकि उनके सामने बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार मंडल खड़े थे लिहाजा यहां से बीजेपी के विजय कुमार मंडल जीते हुए नजर आ रहे हैं.

अररिया के वरिष्ठ पत्रकार एलजी नायक के मुताबिक़ अररिया में जदयू की शगुफ्ता जिम और कांग्रेस के दूर रहमान के बीच टक्कर हुई. हालांकि इस सीट पर मुस्लिम गोलबंदी की वजह से अररिया विधानसभा सीट पर जीत का सेहरा कांग्रेस को मिल सकता है.