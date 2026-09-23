आराः फर्जी RPF बनकर किया अपहरण, 17 हजार लिए फिर युवक की हत्या

बिहार के वैशाली के एक युवक को ट्रेन में सिगरेट पीना भारी पड़ गया. आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी RPF जवान बनकर चलती ट्रेन में नितिन कुमार को अपने कब्जे में लिया और परिवार से पहले 5 हजार, फिर 12 हजार रुपये की फिरौती वसूली. पैसे देने के बावजूद युवक को नहीं छोड़ा गया. बाद में उसकी हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया. मंगलवार(22 सितंबर 2026) देर रात आरा रेलवे स्टेशन और जगजीवन हाल्ट के बीच पटरी से उसका सड़ा-गला शव दो टुकड़ों में बरामद हुआ.

मृतक की पहचान जंदाहा थाना क्षेत्र के चांदसराय गांव निवासी मुकेश राय के बेटे नितिन कुमार के रूप में हुई है. वह हैदराबाद की एक निजी कंपनी में वेल्डिंग का काम करता था. परिजनों के मुताबिक, नितिन 19 सितंबर को घर बनवाने के लिए पैसे लेकर स्पेशल ट्रेन से दानापुर के लिए रवाना हुआ था. 20 सितंबर की रात उसने परिवार को फोन कर बक्सर पहुंचने की जानकारी दी थी.

यह भी पढ़ें- पटना: सिपाही ने बहन को मारी गोली, फिर खुद दे दी जान, डबल डेथ केस से हड़कंप

सिगरेट पीने पर RPF ने पकड़ा, बताकर मांगी रकम

परिजनों के अनुसार, रात करीब 10 बजे नितिन ने बताया कि ट्रेन में सिगरेट पीने के दौरान RPF ने उसे पकड़ लिया है और छोड़ने के लिए 10 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं. कुछ देर बाद उसके मोबाइल से दोबारा फोन आया. फोन करने वाले ने खुद को RPF जवान बताया और पैसे नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दी. बातचीत के बाद 5 हजार रुपये भेजने पर सहमति बनी. रकम रवि रंजन सिंह के नाम वाले UPI खाते में भेजी गई.

12 हजार और भेजे, फिर बंद हो गया मोबाइल

कुछ देर बाद नितिन के मोबाइल से फिर फोन आया और 20 हजार रुपये अतिरिक्त मांगे गए. परिवार ने चांदसराय पंचायत के मुखिया बिपिन बिहारी राय को जानकारी दी. इसके बाद परिजन बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे और GRP को सूचना दी. परिजनों के मुताबिक, GRP की सलाह पर नितिन को सुरक्षित रखने के लिए उसी UPI खाते में 12 हजार रुपये और भेजे गए. इसके बाद फोन करने वाले ने नितिन को बस से हाजीपुर भेजने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद मोबाइल बंद हो गया.

आरा के पास पटरी पर मिला शव, एक गिरफ्तार

इसके बाद आरा GRP को जगजीवन हाल्ट के पास रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना मिली. परिजनों ने हाथ में पहने कड़े और चेहरे पर हल्की दाढ़ी के आधार पर शव की पहचान की. उनका आरोप है कि अपहरण के बाद नितिन की हत्या कर शव को पटरी पर फेंका गया. रेल पुलिस के अनुसार, मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में है.

यह भी पढ़ें- सिर पर गमछा, लोटा से पानी, सोनू सूद बाढ़ में ऐसे कर रहे मदद, CM सम्राट से मिले