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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार पटना: सिपाही ने बहन को मारी गोली, फिर खुद दे दी जान, डबल डेथ केस से हड़कंप

 पटना: सिपाही ने बहन को मारी गोली, फिर खुद दे दी जान, डबल डेथ केस से हड़कंप

दानापुर में सिपाही ने पहले बहन की गोली मारकर हत्या कर दी. फिर खुद को सर्विस पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पटना में डबल मौत से हड़कंप मच गया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 06:45 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना के दानापुर थाना इलाके में बीती रात (मंगलवार, 23 सितंबर) डबल मौत से सनसनी मच गई. थाना क्षेत्र के मिथिला कॉलोनी में बिहार पुलिस के सिपाही ने अपनी बहन को पहले गोली मारकर उसकी हत्या कर दी फिर सुसाइड कर लिया. दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. 

चीखने की आवाजें सुनकर आसपास के रहने वाले लोग भी घबरा गए. यह घटना बीते  मंगलवार की रात करीब 8.00 बजे की बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दानापुर थाना की पुलिस और पटना पश्चिमी SP अजीत कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 06:45 AM (IST)
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