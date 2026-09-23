 पटना: सिपाही ने बहन को मारी गोली, फिर खुद दे दी जान, डबल डेथ केस से हड़कंप

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर थाना इलाके में बीती रात (मंगलवार, 23 सितंबर) डबल मौत से सनसनी मच गई. थाना क्षेत्र के मिथिला कॉलोनी में बिहार पुलिस के सिपाही ने अपनी बहन को पहले गोली मारकर उसकी हत्या कर दी फिर सुसाइड कर लिया. दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

चीखने की आवाजें सुनकर आसपास के रहने वाले लोग भी घबरा गए. यह घटना बीते मंगलवार की रात करीब 8.00 बजे की बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दानापुर थाना की पुलिस और पटना पश्चिमी SP अजीत कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए.