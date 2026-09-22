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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'

जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उसको एक ही दिन में मार देना चाहिए. मारने वाले को भी पुण्य मिलेगा. पढ़िए जमुई मामले पर उन्होंने और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Sep 2026 08:44 PM (IST)
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बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला मुख्य आरोपी नंदन यादव मंगलवार को मुठभेड़ में घायल हो गया. इस छेड़छाड़ के मामले में लगातार विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा था. सरकार निशाने पर थी. अब एनकाउंटर के बाद जेडीयू के बाहुलबली विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है.

मीडिया से बातचीत में जमुई छेड़छाड़ मामले पर अनंत कुमार सिंह ने कहा, "जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उसे एक ही दिन में मार देना चाहिए... मारने वाले को भी पुण्य मिलेगा. ऐसे राक्षस व्यक्ति को एकदम मार दें… जहां रहे तहां मार दें…"

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पैर में गोली मारकर एनकाउंटर किया गया है. इस सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, "ये जरूरी था. जो रेप-तेप करेंगे उनका मर्डर होगा. रोज मरना चाहिए…"

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'बेटियों के सम्मान-सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं'

इस पूरे मामले में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. महिला सुरक्षा के मामले में एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है, कोई समझौता नहीं होगा.

'अपराधियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'

उन्होंने यह भी कहा कि जमुई की घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. मुख्य आरोपी पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में घायल होने के बाद कानून की गिरफ्त में है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने का काम किया है.

यह भी पढ़ें- जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Sep 2026 08:27 PM (IST)
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