जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला मुख्य आरोपी नंदन यादव मंगलवार को मुठभेड़ में घायल हो गया. इस छेड़छाड़ के मामले में लगातार विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा था. सरकार निशाने पर थी. अब एनकाउंटर के बाद जेडीयू के बाहुलबली विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है.

मीडिया से बातचीत में जमुई छेड़छाड़ मामले पर अनंत कुमार सिंह ने कहा, "जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उसे एक ही दिन में मार देना चाहिए... मारने वाले को भी पुण्य मिलेगा. ऐसे राक्षस व्यक्ति को एकदम मार दें… जहां रहे तहां मार दें…"

पैर में गोली मारकर एनकाउंटर किया गया है. इस सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, "ये जरूरी था. जो रेप-तेप करेंगे उनका मर्डर होगा. रोज मरना चाहिए…"

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'बेटियों के सम्मान-सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं'

इस पूरे मामले में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. महिला सुरक्षा के मामले में एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है, कोई समझौता नहीं होगा.

'अपराधियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'

उन्होंने यह भी कहा कि जमुई की घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. मुख्य आरोपी पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में घायल होने के बाद कानून की गिरफ्त में है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने का काम किया है.

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