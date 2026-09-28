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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्ररायगढ़ की केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका! 4 लोग गंभीर रूप से घायल

रायगढ़ की केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका! 4 लोग गंभीर रूप से घायल

रायगढ़ के महाड MIDC में सिनर्जिया केम इंडस्ट्रीज, C-57 में पैरा नाइट्रो टोल्यून ऑर्थो सल्फोनिक एसिड बनाते समय एक बॉयलर अचानक फट गया. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि ये हादसा धमाके की वजह से हुआ.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 28 Sep 2026 09:16 AM (IST)
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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड में एक केमिकल की कंपनी में जोरदार धमाका हुआ है. धमाका इतना तेज था कि उसके झटके कंपनी के आसपास के 4 से 5 किलोमीटर तक की दूरी में भी महसूस किए गए हैं. इस हादसे में 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है. राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. 

रायगढ़ के महाड MIDC स्थित सिनर्जिया केमिकल इंडस्ट्रीज (प्लॉट नंबर C-57) में ये भीषण हादसा तब हुआ जब कंपनी के रिएक्टर/बॉयलर में हुए जोरदार विस्फोट हुआ. इस धमाके से इलाके में दहशत का माहौल है. इस घटना के बाद महाड MIDC में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है. 

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कैसे हुआ सिनर्जिया केमिकल की कंपनी में धमाका?

दरअसल, कंपनी में पैरा नाइट्रो टोल्यून ऑर्थो सल्फोनिक एसिड बनाते समय एक बॉयलर अचानक फट गया. शुरुआती जानकारी में पता चला है  कंपनी में पॅरा नायट्रो टोल्युइन ऑर्थो सल्फोनिक एसिड के उत्पादन के लिए जब ओलियम और सल्फर के रिएक्शन के दौरान अचानक  रिएक्टर टैंक में ये धमाका हुआ. धमाके बाद कंपनी में भीषण आग लग गई और धुएं के बड़े गुबार दूर से भी दिखाई दे रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें मौके पर पहुंच गई और बचान कार्य शुरू कर दिया.

4 लोग घायल, जांच शुरू

प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. घायलों का इलाज महाड रूरल हेल्थ हॉस्पिटल में चल रहा है. प्रशासन ने करीब दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद स्थिति पर काबू पा लिया.

वहीं, पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जांच तेज कर दी है. धमाके के वास्तविक कारण, बॉयलर में टेक्निकल खराबी थी या हादसे के पीछे कोई और वजह थी, इसकी जांच की जा रही है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 09:16 AM (IST)
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