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जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'

जमुई की घटना को लेकर सीजेपी की नेता रत्ना सिंह ने सवाल उठाया है कि ये कौन हैवान हैं जिन्हें कोई खौफ नहीं है? उन्होंने देश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Sep 2026 10:37 AM (IST)
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बिहार के जमुई में नाबालिग बच्ची के साथ की गई 'हैवानियत' वाली घटना से पूरा देश शर्मशार है. दुर्व्यवहार और बदसलूकी मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा आखिरी प्राथमिकता है.

'नए भारत में आपका स्वागत'

सीजेपी की नेता रत्ना सिंह ने अपना वीडियो बयान एक्स हैंडल पर जारी करते हुए कहा कि नए भारत में आपका स्वागत है जहां आप देख रहे हैं कि खुलेआम कि हमारे देश में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उससे यही समझ आएगा कि उसके आसपास जो लड़के खड़े थे उनमें कोई खौफ नहीं था. 

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'किसने अधिकार दिया… शर्म की बात'

उन्होंने कहा, "किस तरह से छू रहे हैं… किस तरह से बात कर रहे हैं... मैं इस बात को नहीं पचा पा रही हूं कि आज के समय में जब हम कहते हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है सारी चीजें हो रही हैं… वहां इस तरीके से कपल के साथ जाकर आप उन्हें रोकें? किसने अधिकार दिया? फिर लड़की के साथ ऐसे व्यवहार करें? बहुत ही शर्म की बात है."

'अपनी मां-बहन के साथ ऐसा होता देखेंगे?'

जमुई की घटना पर रत्ना सिंह ने कहा कि ये कौन हैवान हैं जिनको कोई खौफ नहीं है? वहां वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और वो गलत चीजें कर रहे हैं. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं क्या वे ऐसी चीजें अपनी मां-बहन के साथ होते देखेंगे? हम क्या बनते जा रहे हैं? कानून-व्यवस्था पर घेरते हुए कहा कि इस देश में हो क्या रहा है? अभी एक सप्ताह पहले गैंगरेप हुआ है. दिल्ली में गैंगरेप के बाद बच्ची को मारा गया. क्या किसी को खौफ नहीं रह गया है?

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Sep 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Jamui CJP BIHAR NEWS
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