जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'

बिहार के जमुई में नाबालिग बच्ची के साथ की गई 'हैवानियत' वाली घटना से पूरा देश शर्मशार है. दुर्व्यवहार और बदसलूकी मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा आखिरी प्राथमिकता है.

'नए भारत में आपका स्वागत'

सीजेपी की नेता रत्ना सिंह ने अपना वीडियो बयान एक्स हैंडल पर जारी करते हुए कहा कि नए भारत में आपका स्वागत है जहां आप देख रहे हैं कि खुलेआम कि हमारे देश में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उससे यही समझ आएगा कि उसके आसपास जो लड़के खड़े थे उनमें कोई खौफ नहीं था.

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'किसने अधिकार दिया… शर्म की बात'

उन्होंने कहा, "किस तरह से छू रहे हैं… किस तरह से बात कर रहे हैं... मैं इस बात को नहीं पचा पा रही हूं कि आज के समय में जब हम कहते हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है सारी चीजें हो रही हैं… वहां इस तरीके से कपल के साथ जाकर आप उन्हें रोकें? किसने अधिकार दिया? फिर लड़की के साथ ऐसे व्यवहार करें? बहुत ही शर्म की बात है."

No midnight reels on “Cultural Shock.”



No overnight deployment of 1000s of police personnel.



Women Safety is the last priority for this government. https://t.co/dgfsCrLFS2 — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) September 21, 2026

'अपनी मां-बहन के साथ ऐसा होता देखेंगे?'

जमुई की घटना पर रत्ना सिंह ने कहा कि ये कौन हैवान हैं जिनको कोई खौफ नहीं है? वहां वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और वो गलत चीजें कर रहे हैं. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं क्या वे ऐसी चीजें अपनी मां-बहन के साथ होते देखेंगे? हम क्या बनते जा रहे हैं? कानून-व्यवस्था पर घेरते हुए कहा कि इस देश में हो क्या रहा है? अभी एक सप्ताह पहले गैंगरेप हुआ है. दिल्ली में गैंगरेप के बाद बच्ची को मारा गया. क्या किसी को खौफ नहीं रह गया है?

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