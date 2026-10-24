अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'यह JDU का…'

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पार्टी ने शनिवार (24 अक्टूबर, 2026) को छह साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया. उनके साथ-साथ उनकी पत्नी नीलम देवी को भी 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है. सदस्यता रद्द किए जाने और पार्टी से निकाले जाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है.

चिराग पासवान ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने पर कहा, "देखिए, यह जेडीयू का आंतरिक मामला है और पूरी तरह से उनकी पार्टी से जुड़ा विषय है. यह परिस्थिति भी व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न हुई है, न कि किसी राजनीतिक कारण से…"

'किसी भी तरह का बयान देना उचित नहीं'

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे में, गठबंधन सहयोगी होने के नाते किसी दूसरी पार्टी के मामले पर टिप्पणी करना या किसी भी तरह का बयान देना उचित नहीं है. जनता दल यूनाइटेड को ही यह तय करना है कि मौजूदा परिस्थितियों में उसे क्या फैसला लेना चाहिए."

पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने पर कहा, "देखिए, यह जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है और पूरी तरह से उनकी पार्टी से जुड़ा विषय है। यह परिस्थिति भी व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न हुई है, न कि किसी राजनीतिक कारण से। ऐसे में, गठबंधन सहयोगी होने के नाते किसी दूसरी पार्टी के मामले पर टिप्पणी करना या किसी भी तरह का बयान देना उचित नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को ही यह तय करना है कि मौजूदा परिस्थितियों में उसे क्या फैसला लेना चाहिए।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 24, 2026

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अनंत सिंह पर क्यों हुई कार्रवाई?

जेडीयू की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अनंत सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. वे पार्टी के दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर रहे थे. हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में भी उन्होंने विरोधी दल के पक्ष में प्रचार किया. पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध प्रचार किया. इसके कारण उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द की जाती है और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है. पत्नी नीलम की प्राथमिक सदस्यता रद्द करते हुए उन्हें भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है.

अब देखना होगा कि पार्टी की ओर से लिए गए इस निर्णय पर अनंत सिंह का क्या कुछ रिएक्शन रहता है. बता दें कि एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक सीट से जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ लगातार अनंत सिंह चुनाव से पहले बोल रहे थे. वे इस सीट से जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज के लिए प्रचार कर रहे थे. अब पार्टी ने चुनाव खत्म होते ही एक्शन लिया है.

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