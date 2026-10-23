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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारछोटू सिंह के हिरासत में लिए जाने पर अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU पर भड़के!

छोटू सिंह के हिरासत में लिए जाने पर अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU पर भड़के!

जेडीयू विधायक अनंत सिंह का कहना है कि नीरज कुमार ने ललन सिंह तक का विरोध किया लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं कहा. पार्टी के लिए नीरज के योगदान पर भी उन्होंने सवाल उठाया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Oct 2026 03:31 PM (IST)
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पटना पुलिस ने शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) को एमएलसी चुनाव के बीच करबिगहिया इलाके से जेडीयू के पूर्व नेता छोटू सिंह को हिरासत में लिया, जिस पर अब अनंत सिंह की प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू विधायक अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ बोलते दिखे. उनका कहना है कि पार्टी ने नीरज को कभी कुछ नहीं कहा.

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने अपने समर्थक छोटू सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, "वो सरकार हैं, वो तो जुल्म किए ही हैं. हम थे उनके नेता, तो हमारे लिए एक बार भी नीरज को कुछ नहीं कहा. चार बार चुनाव लड़ा, चारों बार विरोध किया. पार्टी जाने क्या है उसका योगदान.. गाली देने का? बीच में ललन सिंह का विरोध किया, लेकिन एक बार भी पार्टी ने कुछ नहीं कहा…" 

जनता को बताया मालिक-भगवान

एमएलसी चुनाव को लेकर अनंत सिंह ने कहा, "जनता हमारी मालिक है. हमारा भगवान है. वोट की जिम्मेदारी उनकी ही है. हम तो खुशी मनाते रहते हैं. मिठाई पहले से बंटवा रहे हैं. सभी कोई खा रहा है. हम जीतेंगे..."

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: शुरुआती 4 घंटे में कितना फीसद हुआ मतदान? आंकड़े जारी

रिजल्ट से पहले जश्न मना रहे समर्थक

एमएलसी चुनाव के नतीजे 27 अक्टूबर को आएंगे लेकिन अनंत सिंह के समर्थक आज (शुक्रवार) ही जश्न मनाते दिखे. समर्थकों द्वारा जश्न मनाने पर कहा, "हां, पटाखे छूटेंगे, मिठाई खाएंगे. तस्मई बन रही है, भोज भी होगा. भोज तो होता रहता है. हमारा तो चालू ही रहता है..."

तमाम नेताओं ने दिया वोट

एमएलसी चुनाव में कई नेता-मंत्री भी वोट देने पहुंचे. मंत्री अशोक चौधरी ने मतदान करने के बाद कहा, "...राजनीतिक जीवन में हैं, लोगों को कहते हैं करने के लिए, तो खुद ही नहीं आएंगे तो ठीक नहीं है. वोट तो करना है और मजबूती से एनडीए सब जगह चुनाव का रुझान जो है, पक्ष में दिख रहा है..." 

आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार की पत्नी अर्चिता प्रकाश ने चुनाव को लेकर कहा, "माहौल एकतरफा डॉ. साहब के पक्ष में लग रहा है. डॉ. संजीव कुमार इस बार 30 साल का किला तोड़ेंगे और 27 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, तब आप लोग इसका परिणाम देखेंगे..."

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: पुलिस हिरासत में छोटू सिंह, PK के कैंडिडेट के हैं समर्थक

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026 Chhotu Singh
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