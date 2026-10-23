छोटू सिंह के हिरासत में लिए जाने पर अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU पर भड़के!

पटना पुलिस ने शुक्रवार (23 अक्टूबर, 2026) को एमएलसी चुनाव के बीच करबिगहिया इलाके से जेडीयू के पूर्व नेता छोटू सिंह को हिरासत में लिया, जिस पर अब अनंत सिंह की प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू विधायक अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ बोलते दिखे. उनका कहना है कि पार्टी ने नीरज को कभी कुछ नहीं कहा.

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने अपने समर्थक छोटू सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, "वो सरकार हैं, वो तो जुल्म किए ही हैं. हम थे उनके नेता, तो हमारे लिए एक बार भी नीरज को कुछ नहीं कहा. चार बार चुनाव लड़ा, चारों बार विरोध किया. पार्टी जाने क्या है उसका योगदान.. गाली देने का? बीच में ललन सिंह का विरोध किया, लेकिन एक बार भी पार्टी ने कुछ नहीं कहा…"

पटना, बिहार: JDU विधायक अनंत सिंह ने अपने समर्थक छोटू सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, "वो सरकार हैं, वो तो जुल्म किए ही हैं। हम थे उनके नेता, तो हमारे लिए एक बार भी नीरज को कुछ नहीं कहा। चार बार चुनाव लड़ा, चारों बार विरोध किया। बीच में लल्लन सिंह का विरोध किया, लेकिन एक बार भी पार्टी ने कुछ नहीं कहा..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 23, 2026

जनता को बताया मालिक-भगवान

एमएलसी चुनाव को लेकर अनंत सिंह ने कहा, "जनता हमारी मालिक है. हमारा भगवान है. वोट की जिम्मेदारी उनकी ही है. हम तो खुशी मनाते रहते हैं. मिठाई पहले से बंटवा रहे हैं. सभी कोई खा रहा है. हम जीतेंगे..."

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रिजल्ट से पहले जश्न मना रहे समर्थक

एमएलसी चुनाव के नतीजे 27 अक्टूबर को आएंगे लेकिन अनंत सिंह के समर्थक आज (शुक्रवार) ही जश्न मनाते दिखे. समर्थकों द्वारा जश्न मनाने पर कहा, "हां, पटाखे छूटेंगे, मिठाई खाएंगे. तस्मई बन रही है, भोज भी होगा. भोज तो होता रहता है. हमारा तो चालू ही रहता है..."

तमाम नेताओं ने दिया वोट

एमएलसी चुनाव में कई नेता-मंत्री भी वोट देने पहुंचे. मंत्री अशोक चौधरी ने मतदान करने के बाद कहा, "...राजनीतिक जीवन में हैं, लोगों को कहते हैं करने के लिए, तो खुद ही नहीं आएंगे तो ठीक नहीं है. वोट तो करना है और मजबूती से एनडीए सब जगह चुनाव का रुझान जो है, पक्ष में दिख रहा है..."

आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार की पत्नी अर्चिता प्रकाश ने चुनाव को लेकर कहा, "माहौल एकतरफा डॉ. साहब के पक्ष में लग रहा है. डॉ. संजीव कुमार इस बार 30 साल का किला तोड़ेंगे और 27 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, तब आप लोग इसका परिणाम देखेंगे..."

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