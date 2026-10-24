RRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी', राजामौली ने बताया शूटिंग में कैसे बचाए 40 दिन

एस एस राजामौली इन दिनों फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं. इस बड़े बजट की फिल्म के जरिए पहली बार प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की जोड़ी स्क्रीन पर नजर आने वाली है. फैंस को भी उनकी इस रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. राजामौली की इस फिल्म की तुलना 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'आरआरआर' से हो रही है.

ऐसे में अब राजामौली ने क्लीयर कर दिया है कि 'वाराणसी', 'आरआरआर' के मुकाबले बड़ी फिल्म है, जिसमें एक्शन ड्रामा भरपूर देखने के लिए मिलने वाला है. डायरेक्टर ने इसकी शूटिंग को लेकर भी बात की और कहा कि उन्होंने इसकी शूटिंग में 40 दिनों का वक्त भी बचाया है.

राजामौली ने RRR से ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी'

गुल्टे की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील में 50वें साओ पाउलो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजामौली ने 'वाराणसी' को लेकर बात की और कहा कि ये एडवेंचर ड्रामा फिल्म हर लिहाज से RRR से करीब 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है. उन्होंने बताया कि बड़े बजट और बड़ा स्केल होने के बावजूद भी कैसे कम दिनों में ही इसकी शूटिंग को निपटा लिया था. इसके लिए उन्होंने खास प्लानिंग भी की थी.

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राजामौली ने शूटिंग में बचाए 40 दिन

इसके साथ ही एस एस राजामौली ने फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के एक्सपीरियंस को भी याद किया. उन्होंने कहा कि RRR का एक्सपीरियंस की वजह से ही वो 'वाराणसी' को अच्छी प्रीप्रेशन के लिए अप्रोच कर पाए. उन्होंने शूटिंग से पहले सबसे ज्यादा वक्त पेपरवर्क में बिताया.

123 तेलुगु के अनुसार, राजामौली ने कहा, 'मैंने 'वाराणसी' के लिए बहुत ज्यादा कागजी काम (पेपरवर्क) किया, ताकि शूटिंग के समय मैं और भी ज्यादा तैयार रहूं. हमने 'RRR' की शूटिंग 315 दिनों में पूरी की थी, जबकि 'वाराणसी' के ज्यादा बड़ी होने के बावजूद, हमने इसे 275 दिनों में ही पूरा कर लिया तो इस लिहाज से हमने 40 दिनों को बचा लिया.

'वाराणसी' की कहानी और स्टार कास्ट

बहरहाल, अगर फिल्म 'वाराणसी' के बारे में बात की जाए तो इसके जरिए पहली बार महेश बाबू और राजामौली किसी फिल्म में काम कर रहे हैं. दोनों पहली बार ट्रेवल एडवेंचर ड्रामा में नजर आने वाले हैं. इसकी शूटिंग वाराणसी, अफ्रीका और अंटार्कटिका में की गई. फिल्म में महेश बाबू रूद्र तो प्रियंका मंदाकिनी के रोल में नजर आने वाली हैं. वहीं, बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में विलेन कुंभ का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं.

वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार, 'वाराणसी' का बजट 1300-1400 करोड़ है. इसके साथ ही इसकी रिलीज के बारे में बात करें तो फिल्म सिनेमाघरों में 7 अप्रैल, 2027 में रिलीज किया जाएगा.