Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाRRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी', राजामौली ने बताया शूटिंग में कैसे बचाए 40 दिन

RRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी', राजामौली ने बताया शूटिंग में कैसे बचाए 40 दिन

Varanasi Facts: एस एस राजामौली ने 'वाराणसी' को लेकर बात की और बताया कि ये RRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी फिल्म है. इसके अलावा उन्होंने फिल्म की शूटिंग को लेकर भी बात की.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 24 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

एस एस राजामौली इन दिनों फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं. इस बड़े बजट की फिल्म के जरिए पहली बार प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की जोड़ी स्क्रीन पर नजर आने वाली है. फैंस को भी उनकी इस रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. राजामौली की इस फिल्म की तुलना 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'आरआरआर' से हो रही है. 

ऐसे में अब राजामौली ने क्लीयर कर दिया है कि 'वाराणसी', 'आरआरआर' के मुकाबले बड़ी फिल्म है, जिसमें एक्शन ड्रामा भरपूर देखने के लिए मिलने वाला है. डायरेक्टर ने इसकी शूटिंग को लेकर भी बात की और कहा कि उन्होंने इसकी शूटिंग में 40 दिनों का वक्त भी बचाया है.

राजामौली ने RRR से ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी'

गुल्टे की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील में 50वें साओ पाउलो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजामौली ने 'वाराणसी' को लेकर बात की और कहा कि ये एडवेंचर ड्रामा फिल्म हर लिहाज से RRR से करीब 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है. उन्होंने बताया कि बड़े बजट और बड़ा स्केल होने के बावजूद भी कैसे कम दिनों में ही इसकी शूटिंग को निपटा लिया था. इसके लिए उन्होंने खास प्लानिंग भी की थी. 

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' बनी बॉलीवुड की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल थ्रीक्वल, कमाया 250 करोड़ प्रॉफिट

राजामौली ने शूटिंग में बचाए 40 दिन

इसके साथ ही एस एस राजामौली ने फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग के एक्सपीरियंस को भी याद किया. उन्होंने कहा कि RRR का एक्सपीरियंस की वजह से ही वो 'वाराणसी' को अच्छी प्रीप्रेशन के लिए अप्रोच कर पाए. उन्होंने शूटिंग से पहले सबसे ज्यादा वक्त पेपरवर्क में बिताया. 

123 तेलुगु के अनुसार, राजामौली ने कहा, 'मैंने 'वाराणसी' के लिए बहुत ज्यादा कागजी काम (पेपरवर्क) किया, ताकि शूटिंग के समय मैं और भी ज्यादा तैयार रहूं. हमने 'RRR' की शूटिंग 315 दिनों में पूरी की थी, जबकि 'वाराणसी' के ज्यादा बड़ी होने के बावजूद, हमने इसे 275 दिनों में ही पूरा कर लिया तो इस लिहाज से हमने 40 दिनों को बचा लिया.

'वाराणसी' की कहानी और स्टार कास्ट

बहरहाल, अगर फिल्म 'वाराणसी' के बारे में बात की जाए तो इसके जरिए पहली बार महेश बाबू और राजामौली किसी फिल्म में काम कर रहे हैं. दोनों पहली बार ट्रेवल एडवेंचर ड्रामा में नजर आने वाले हैं. इसकी शूटिंग वाराणसी, अफ्रीका और अंटार्कटिका में की गई. फिल्म में महेश बाबू रूद्र तो प्रियंका मंदाकिनी के रोल में नजर आने वाली हैं. वहीं, बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में विलेन कुंभ का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं.

वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार, 'वाराणसी' का बजट 1300-1400 करोड़ है. इसके साथ ही इसकी रिलीज के बारे में बात करें तो फिल्म सिनेमाघरों में 7 अप्रैल, 2027 में रिलीज किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
SS Rajamouli VARANASI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'रणबाली' को रोक नहीं पाई 'जेलर 2', बना दिया तेलुगु का 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
'रणबाली' को रोक नहीं पाई 'जेलर 2', बना दिया तेलुगु का 2026 का बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए जेलर 2 को कमाने होंगे इतने करोड़, जल्द टूटेगा रिकॉर्ड
रजनीकांत की सबसे बड़ी फिल्म बनने के लिए जेलर 2 को कमाने होंगे कितने करोड़?
साउथ सिनेमा
‘इम्मॉर्टल’ की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने, जानें कब और कहां देख सकेंगे
‘इम्मॉर्टल’ की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने, जानें कब और कहां देख सकेंगे
साउथ सिनेमा
Box Office: नई रिलीज 'उड़ता तीर' पर भारी पड़ी 'जेलर 2', लाखों में सिमटी 'प्रहार'-'नई नवेली', जानें-'दृश्यम 3' का फ्राइडे कलेक्शन
फ्राइडे को नई रिलीज 'उड़ता तीर' पर भारी पड़ी 'जेलर 2', लाखों में सिमटी 'प्रहार'-'नई नवेली'
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
बॉलीवुड
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
टेक्नोलॉजी
कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट
कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट
शिक्षा
प्रदर्शन के बीच जामिया का बड़ा फैसला, सभी कोर्स की पढ़ाई होगी ऑनलाइन 
प्रदर्शन के बीच जामिया का बड़ा फैसला, सभी कोर्स की पढ़ाई होगी ऑनलाइन 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget