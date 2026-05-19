बाहुबली नेता आनंद मोहन के दावे से बिहार में सनसनी, बोले- 'करोड़ों में बेचे गए टिकट और मंत्री पद'

बिहार की रजनीति में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के वीडियो ने नया भूचाल ला दिया है. आनंद मोहन ने जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने दावा किया है कि बिहार में करोड़ों रुपये में टिकट बेचे गए और मंत्री पद दिए गए. शिवहर-सीतामढ़ी का बताया जा रहा यह वीडियो अब तेजी से वायरल है. जिसने बिहार में सत्ता के भीतर पनप रहे आक्रोश को जाहिर कर दिया है. इस मामले में JDU के किसी नेता की कोई टिप्पणी अभी नहीं आई है.

वायरल वीडियो में आनंद मोहन काफी गुस्से के अंदाज में कहते दिख रहे हैं कि निशांत कुमार को इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया क्यूंकि, पिता-पुत्र दोनों को डॉक्टर की जरूरत है.यही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में करोड़ों में टिकट बेचे गए और उसके बाद मंत्री पद के लिए भी करोड़ों रुपए लिए गए. आनंद मोहन यहीं नहीं रुके उन्होंने जदयू के कुछ नताओं को चंडाल चौकड़ी करार देते हुए पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया है.

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नीतीश कुमार के खिलाफ बताई साजिश

आनंद मोहन ने कहा, “यह सिर्फ नीतीश कुमार का सफाया नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछड़ों के राज का सफाया हो रहा है.” आनंद मोहन ने याद दिलाया कि नीतीश कुमार के खिलाफ पहले भी कई साजिशें हुईं, लेकिन वे कभी झुके नहीं. फिर भी रातोंरात साजिश के तहत सरकार बदल दी गई.

बेटे चेतन आनंद को मंत्री न बनाए जाने से नाराजगी

वहीं चर्चा यह भी है कि आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह ने मिलने से वे नाराज हैं. उनकी पत्नी शिवहर से जदयू से सांसद हैं.यही नहीं आनंद सिंह को नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है. इसलिए ही उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब थैली की पार्टी है. उनके मुताबिक सरकार बचाने में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है. लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है.

बहरहाल बिहार की राजनीति में आनंद मोहन के बयान के बाद नई हलचल होना तेज है. जबकि जदयू के किसी नेता का अभी कोई बयान इस पर नहीं आया है. माना जा रहा है कि नीतीश के सीएम पद से हटने के बाद पार्टी का एक धड़ा नाराज है.

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